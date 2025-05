Leone XIV: i Papi passano, la Curia rimane. Siate custodi di memoria e costruttori di unità

Il Papa riceve officiali della Curia Romana e dipendenti di Santa Sede, Governatorato e Vicariato di Roma che lo accolgono con un lungo applauso. Nel discorso il Pontefice ricorda la sua esperienza di missione in Perù e il servizio come prefetto del Dicastero per i Vescovi. Invita poi tutti a custodire "la memoria storica" della Sede Apostolica, a non perdere la "dimensione missionaria", come desiderio di Papa Francesco, e a superare incomprensioni e pregiudizi con pazienza, umiltà e "umorismo"

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

“Grazie! Quando gli applausi durano più del discorso, dovrò fare un discorso più lungo! Allora… State attenti! Grazie! Grazie!"

Inizia con una battuta, per acquietare un applauso lungo circa tre minuti, l’udienza di Papa Leone XIV in Aula Paolo VI con gli officiali della Curia Romana e i dipendenti di Santa Sede, Governatorato dello Stato Città del Vaticano e Vicariato di Roma. È il primo incontro del Pontefice con i lavoratori di ogni livello e categoria dello Stato più piccolo del mondo, accompagnati anche dai loro familiari.

"Grazie per il vostro servizio"

A tutti Papa Leone esprime gratitudine per il servizio svolto e li incoraggia ad essere custodi di memoria storica, a non perdere la dimensione "missionaria", a costruire l'unità, a superare “inevitabili incomprensioni con pazienza e umiltà”, evitando i "pregiudizi”. “Questo nostro primo incontro non è certo il momento per fare discorsi programmatici, ma piuttosto è per me l’occasione di dirvi grazie per il servizio che svolgete, e questo servizio che io, per così dire, ‘eredito’ dai miei predecessori”, esordisce Papa Prevost, ricordando che fino a poco più di un mese fa era lui stesso parte di questa Curia:

Sì, come sapete, io sono arrivato solo due anni fa, quando l’amato Papa Francesco mi ha nominato prefetto del Dicastero per i Vescovi. Allora ho lasciato la Diocesi di Chiclayo, in Perù, e sono venuto a lavorare qui. Che cambiamento!

Il Papa durante l'udienza in Aula Paolo VI (@Vatican Media)

Tenere viva la memoria

Ora questa nuova, fondamentale, chiamata di Dio, sempre nella certezza – sottolinea il Pontefice – che “i Papi passano, la Curia rimane”. E questo vale in ogni Chiesa particolare: per le Curie vescovili come pure per la Curia del Vescovo di Roma. “La Curia è l’istituzione che custodisce e trasmette la memoria storica di una Chiesa, del ministero dei suoi Vescovi. La memoria è un elemento essenziale in un organismo vivente. Non è solo rivolta al passato, ma nutre il presente e orienta al futuro. Senza memoria il cammino si smarrisce, perde il senso del percorso”.

Lavorare nella Curia Romana significa contribuire a tenere viva la memoria della Sede Apostolica, nel senso vitale che ho appena accennato, così che il ministero del Papa possa attuarsi nel migliore dei modi…

L'esperienza della missione

Un altro aspetto, “complementare” a quello della memoria, che il Papa desidera richiamare è la dimensione missionaria della Chiesa e della Curia. Aspetto sul quale ha insistito tanto il suo predecessore Francesco. “Coerentemente” con il progetto enunciato nella Evangelii gaudium, il Papa argentino – afferma Leone XIV - ha “riformato la Curia Romana nella prospettiva dell’evangelizzazione, con la Costituzione apostolica Praedicate Evangelium”, “ponendosi nella scia” di San Paolo VI e San Giovanni Paolo II. È un aspetto che tocca nel vivo lo stesso Pontefice regnante.

L’esperienza della missione fa parte della mia vita, e non solo in quanto battezzato, come per tutti noi cristiani, ma perché come religioso agostiniano sono stato missionario in Perù, e in mezzo al popolo peruviano è maturata la mia vocazione pastorale. Non potrò mai ringraziare abbastanza il Signore per questo dono!

Il saluto di Leone XIV agli officiali della Curia romana e i dipendenti vaticani (@VATICAN MEDIA)

Servire la comunione

Un’altra missione nella sua vita è stata “la chiamata a servire la Chiesa qui nella Curia Romana”: “Ancora la continuo e la continuerò, finché Dio vorrà, in questo servizio che mi è stato affidato”, assicura Papa Leone, ribadendo le sue parole – le sue prime parole - la sera dell’8 maggio dalla Loggia delle Benedizioni: “Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta ad accogliere… con le braccia aperte tutti, tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, della nostra presenza, del dialogo e dell’amore”.

Un invito, dunque, a “servire la comunione, l’unità, nella carità e nella verità”. “Il Signore ha dato a Pietro e ai suoi successori questo compito, e tutti voi in modi diversi collaborate per questa grande opera”, sottolinea. “Ciascuno – aggiunge - dà il suo contributo svolgendo il proprio lavoro quotidiano con impegno e anche con fede, perché la fede e la preghiera sono come il sale per i cibi, danno sapore”.

Superare incomprensioni ed evitare pregiudizi

Questa grande causa dell’unità e dell’amore la si può servire anche nelle piccole cose quotidiane, con il proprio “comportamento nelle situazioni di ogni giorno” e nell’ambiente lavorativo.

Ognuno può essere costruttore di unità con gli atteggiamenti verso i colleghi, superando le inevitabili incomprensioni con pazienza e umiltà, mettendosi nei panni degli altri, evitando i pregiudizi, e anche con una buona dose di umorismo, come ci ha insegnato Papa Francesco

Un bambino presente all'udienza (@Vatican Media)

Saluti, strette di mano, disegni

Al termine del suo discorso, dopo un'Ave Maria, il Papa scende dal palco dell'Aula e dedica quasi mezz'ora al saluto a tutti i presenti, cominciando dalle prime file dove sono numerosi i bambini e i neonati portati in udienza. Strette di mano, sorrisi, benedizioni ai più piccoli, qualche scambio di battute con delle suore e le carezze a una bimba disabile sulla sedia a rotelle. Leone XIV firma pure una Bibbia, libri, biglietti, bandiere, raccoglie disegni e t-shirt e per due volte - in salita e in discesa - attraversa il lungo corridoio dell'Aula Paolo VI. Infine, torna sul palco e con un "ciao" con la mano si congeda dalla folla.