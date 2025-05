Cielo e terra: la nuova veste grafica del sito istituzionale della Santa Sede

Cambia il volto del sito web Vatican.va, che offre l'accesso ai documenti ufficiali del magistero del Papa e della Santa Sede. Il designer “E’ l’abbraccio della Chiesa al mondo digitale”

Vatican News

Uno sfondo azzurro cielo e Papa Leone XIV che saluta i fedeli con un grande sorriso. E poi i toni caldi del travertino. Cielo e terra. Pietra e profondità. Si presenta così la nuova homepage del sito istituzionale della Santa Sede vatican.va, una finestra che porta il Magistero e il cuore della Chiesa cattolica più vicino al mondo intero. La nuova veste grafica per un sito che è online da dicembre 1995, quindi da quasi 30 anni, prima finestra della Santa Sede sul web, è progettata con l’obiettivo di offrire un’esperienza di navigazione più chiara ed accessibile ai visitatori, che saranno in grado di navigare più facilmente alla ricerca della documentazione del Magistero, sia quello di Papa Leone XIV sia quello dei suoi predecessori.

La vecchia e la nuova veste grafica del sito istituzionale Vatican.va

Il lavoro dei team redazionale e tecnico

L’aggiornamento della homepage fa parte di un lungo lavoro redazionale e di sviluppo, strutturato in diverse fasi con l’obiettivo di trasferire l’immenso patrimonio storico del sito in un portale rinnovato. Affinché queste pagine siano fruibili, hanno lavorato e continuano a lavorare insieme Team con competenze diverse, quello Redazionale, che cura la documentazione istituzionale e che ha garantito l’accessibilità di tutti i contenuti, e il Team tecnico del Dicastero per la Comunicazione che ha sviluppato la struttura, dando vita al progetto del graphic designer peruviano Juan Carlos Yto (TMB_Lab), ex-alunno del primo gruppo del programma Faith Communication in the Digital World.

Il designer: è l’abbraccio della Chiesa nel mondo digitale

“Deve rappresentare l'abbraccio della Chiesa nel mondo digitale”: questo è ciò che ha ispirato Juan Carlos nella ideazione della nuova veste grafica. “È stata la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho saputo dell'intenzione di rinnovare il sito ufficiale della Santa Sede – spiega il graphic designer peruviano - Seguendo lo spirito e la forma ellittica di Piazza San Pietro di Gian Lorenzo Bernini: una Chiesa a braccia aperte, universalmente accessibile e aggiornata ai tempi moderni”. Una Chiesa più chiara, accessibile e contemporanea, aggiunge Juan Carlos. Che così motiva le sue scelte grafiche: “I colori si ispirano all'azzurro del cielo romano, che contrasta magnificamente con i toni caldi del travertino. Cielo e terra. Pietra e profondità. Accenti dorati di divinità, grigi chiari e bianchi per illuminare. Fotografie più grandi e in evidenza sulla homepage, per mostrare una Chiesa viva e in continuo movimento".

I colori scelti per la nuova veste grafica di vatican.va