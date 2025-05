Rosario nei Giardini Vaticani, Leone XIV: la nostra vita sia sequela di Gesù, insieme a Maria

La lode, il cammino, la speranza e, soprattutto, la fede meditata e manifestata coralmente: sono gli aspetti della preghiera mariana di stasera, 31 maggio, recitata alla Grotta di Lourdes in Vaticano a conclusione del mese mariano, che il Giubileo esalta e che il Papa invita a praticare e a ricordare ogni giorno. Nelle parole pronunciate dal Pontefice alla fine dell'affidamento alla Vergine, l'auspicio che "la gioia di questo momento rimanga e cresca in noi"

Antonella Palermo - Città del Vaticano

Maria è compagna di cammino verso Gesù. Con questa certezza il Papa incoraggia a pregare con lode il Signore ogni giorno. Lo fa stasera, 31 maggio, presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani, nel breve discorso pronunciato dinanzi ai fedeli che hanno partecipato, come da tradizione, al Santo Rosario in conclusione del mese di Maggio, dedicato alla Vergine. La preghiera, guidata dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica di san Pietro e Vicario generale del Papa per la Città del Vaticano, è iniziata alle 20.00 con la processione aux flambeaux che si è snodata dalla chiesa di Santo Stefano degli Abissini allo slargo dove è riprodotto il luogo dell'apparizione della Madonna a Bernadette. A Maria è stato affidato Papa Leone XIV, la Chiesa, il desiderio della pace nel mondo.

Leone XIV saluta i fedeli nei Giardini Vaticani (@Vatican Media)

Circa duemila i fedeli che hanno voluto prendere parte alla preghiera. Ci sono i cardinali Giovanni Battista Re, Lazzaro You heung-sik, Giuseppe Versaldi. E poi vescovi, consacrati, il parroco della Basilica vaticana e tante famiglie, giovani, anziani, volontari dell'Unitalsi. Il Papa si avvicina ad alcuni di loro per un saluto finale dopo il suo messaggio che suggella la devozione alla Madre di Gesù. Intanto il cardinale Gambetti, in attesa dell'arrivo del Pontefice, ha invitato alla gioia come ha sussultato il cuore di Maria all'annucio dell'Angelo. Così dovremmo rispondere, ha detto, altrimenti rischiamo di non accogliere la grazia. E ha ricordato anche un episodio personale di quando, tornato a Lourdes, ha realizzato nel profondo quanto la Vergine avesse trattato Bernadette, la poverella, con piena dignità introducendola in un cammino di rinascita.

Discepoli di Gesù, accanto a Maria, per lodare Dio ogni giorno

Al termine della preghiera mariana, il Pontefice esprime la gioia di unirsi a un gesto di fede "semplice" e "devoto" che nell'anno del Giubileo assume connotazioni che richiamano ancora di più la lode, il cammino, la speranza e, soprattutto, afferma Prevost, "la fede meditata e manifestata coralmente". Cita San Giovanni Paolo II che definiva il Rosario preghiera "dalla fisionomia mariana e dal cuore cristologico". Ripercorre le soste di meditazione proposte dai Misteri Gaudiosi: in fondo il Rosario è una forma di pellegrinaggio che oggi porta a contemplare l'Annunciazione, la Visitazione (celebrata proprio dalla liturgia odierna), la nascita di Gesù, la presentazione al Tempio, il ritrovamento di Gesù. Le parole dell'Angelo a Maria e quelle di Elisabetta sono un invito all'esultanza e la condivisione di una benedizione. "I vostri passi, così, sono stati scanditi dalla Parola di Dio", dice il Papa che indica, con il costante riferimento al Santo di Ippona, come vivere al ritmo del Signore.

Guardiamo, allora, alla nostra esistenza come a un cammino alla sequela di Gesù, da percorrere, come abbiamo fatto stasera, insieme a Maria. E chiediamo al Signore di saperlo lodare ogni giorno, «con la vita e con la lingua, col cuore e con le labbra, con la voce e con la condotta» (S. Agostino, Discorso 256, 1), evitando le stonature: la lingua intonata con la vita e le labbra con la coscienza (cfr ibid.).

Alla luce delle fiaccole, presso la Grotta di Lourdes (@Vatican Media)

Il grazie per la preghiera nascosta delle Benedettine

"Che la gioia di questo momento rimanga e cresca in noi", dice Leone XVI prima della benedizione e dell'invocazione dell'intercessione di Maria affinché ci "salvi dai mali che ora ci rattristano". Il suo saluto serale si rivolge in maniera speciale alle religiose che abitano questo luogo. Ricorda le parole di Benedetto XVI a conclusione del mese di maggio di tre anni fa, proprio qui trascorse l'ultimo periodo della sua vita terrena, riferite alla famiglia di suore che servono la Chiesa universale:

Desidero esprimere, in particolare, affetto e gratitudine alle Sorelle Benedettine del Monastero Mater Ecclesiae, che con la loro preghiera nascosta e costante sostengono la nostra comunità e il nostro lavoro.