Leone XIV: lasciarsi alle spalle le contese, sradicare ogni volontà di conquista

Salvatore Cernuzio - Città del Vaticano

Pace, giustizia, verità. Pace, intesa non solo come assenza di guerra ma come “dono attivo” che si costruisce a partire dal cuore e dal linguaggio e che mira a lasciarsi alle spalle le “contese” vecchie e nuove. Giustizia perché “la Santa Sede non può esimersi dal far sentire la propria voce dinanzi ai numerosi squilibri e alle ingiustizie” presenti nel mondo. Verità che consente di affrontare “con miglior vigore” sfide quali migrazioni, uso etico dell’intelligenza artificiale, salvaguardia della Terra. Papa Leone XIV riceve il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede e – come già nel suo primo discorso dalla Loggia delle Benedizioni – indica le direttrici del suo pontificato, nonché “pilastri dell’azione missionaria della Chiesa e del lavoro della diplomazia della Santa Sede”.

L'azione della diplomazia pontificia

Il Pontefice - introdotto dal saluto del decano, George Poulides, ambasciatore della Repubblica di Cipro – ringrazia gli oltre 180 diplomatici per i messaggi di auguri ricevuti in occasione dell’elezione. Alcuni, rivela, sono giunti anche da Paesi coi quali la Santa Sede non intrattiene relazioni diplomatiche: “Si tratta di un significativo attestato di stima, che incoraggia l’approfondimento dei rapporti reciproci”.

Il Papa ricorda poi che l'azione della diplomazia pontificia “è animata da una urgenza pastorale che la spinge non a cercare privilegi ma ad intensificare la sua missione evangelica a servizio dell’umanità”.

Essa combatte ogni indifferenza e richiama continuamente le coscienze, come ha fatto instancabilmente il mio venerato predecessore, sempre attento al grido dei poveri, dei bisognosi e degli emarginati, come pure alle sfide che contraddistinguono il nostro tempo, dalla salvaguardia del creato all’intelligenza artificiale

Papa Leone XIV nell'udienza con i membri del Corpo diplomatico presso la Santa Sede (@Vatican Media)

Travalicare i confini per incontrare persone e culture diverse

“La vostra presenza oggi è per me un dono, che consente di rinnovarvi l’aspirazione della Chiesa – e mia personale – di raggiungere e abbracciare ogni popolo e ogni singola persona di questa terra, desiderosa e bisognosa di verità, di giustizia e di pace!”, sottolinea Papa Leone, accennando alla sua stessa esperienza di vita, sviluppatasi tra Nord America, Sud America ed Europa, rappresentativa della “aspirazione a travalicare i confini per incontrare persone e culture diverse”.

E ancora richiamando il suo background come priore generale degli Agostiniani, che lo ha portato a visitare diverse terre nel corso della vita, il Papa assicura che “tramite il costante e paziente lavoro della Segreteria di Stato, intendo consolidare la conoscenza e il dialogo con voi e con i vostri Paesi”. Il tutto “per confermare nella fede tanti fratelli e sorelle sparsi per il mondo e di costruire nuovi ponti con tutte le persone di buona volontà”.

La pace, dono attivo

Leone XIV si sofferma quindi sul pilastro della “pace”, parola troppe volte considerata “negativa”, intesa, cioè, “come mera assenza di guerra e di conflitto, poiché la contrapposizione è parte della natura umana e ci accompagna sempre, spingendoci troppo spesso a vivere in un costante ‘stato di conflitto’: in casa, al lavoro, nella società”.

La pace allora sembra una semplice tregua, un momento di riposo tra una contesa e l’altra, poiché, per quanto ci si sforzi, le tensioni sono sempre presenti, un po’ come la brace che cova sotto la cenere, pronta a riaccendersi in ogni momento

Nella prospettiva cristiana – e anche in quella di altre esperienze religiose – “la pace è anzitutto un dono”, un “dono attivo, coinvolgente, che interessa e impegna ciascuno di noi, indipendentemente dalla provenienza culturale e dall’appartenenza religiosa, e che esige anzitutto un lavoro su sé stessi”. “La pace si costruisce nel cuore e a partire dal cuore, sradicando l’orgoglio e le rivendicazioni, e misurando il linguaggio, poiché si può ferire e uccidere anche con le parole, non solo con le armi”, rimarca il Pontefice.

Il Papa con l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash (@Vatican Media)

“Sradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista”

Che, in quest’ottica, ribadisce l’importanza del contributo che religioni e dialogo interreligioso possono svolgere per favorire contesti di pace. “Ciò naturalmente esige il pieno rispetto della libertà religiosa in ogni Paese, poiché l’esperienza religiosa è una dimensione fondamentale della persona umana, tralasciando la quale è difficile, se non impossibile, compiere quella purificazione del cuore necessaria per costruire relazioni di pace”. A partire da questo lavoro, si possono “sradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista”, afferma Papa Leone. Invoca pertanto “una sincera volontà di dialogo, animata dal desiderio di incontrarsi più che di scontrarsi” e, al contempo, un più ampio “respiro” alla diplomazia multilaterale e alle istituzioni internazionali “che sono state volute e pensate anzitutto per porre rimedio alle contese che potessero insorgere in seno alla Comunità internazionale”. Torna, in questo senso, l’appello di Papa Francesco nel suo ultimo Messaggio Urbi et Orbi: “Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo”.

La seconda parola sulla quale il Papa riflette è giustizia, quale naturale conseguenza della pace. “Perseguire la pace esige di praticare la giustizia”, dice agli ambasciatori. E, come già nel primo incontro con i cardinali, spiega di aver scelto il nome pontificale pensando a Leone XIII, “il Papa della prima grande enciclica sociale, la Rerum novarum” che diede impulso all’impegno della Chiesa per la giustizia tra i popoli.

Nel cambiamento d’epoca che stiamo vivendo, la Santa Sede non può esimersi dal far sentire la propria voce dinanzi ai numerosi squilibri e alle ingiustizie che conducono, tra l’altro, a condizioni indegne di lavoro e a società sempre più frammentate e conflittuali. Occorre peraltro adoperarsi per porre rimedio alle disparità globali, che vedono opulenza e indigenza tracciare solchi profondi tra continenti, Paesi e anche all’interno di singole società

Un momento dell'udienza (@Vatican Media)

Tutelare la dignità di ogni persona

“È compito di chi ha responsabilità di governo adoperarsi per costruire società civili armoniche e pacificate”, afferma inoltre Leone XIV. Ciò, aggiunge, “può essere fatto anzitutto investendo sulla famiglia, fondata sull’unione stabile tra uomo e donna”. Sulla stessa scia, il Papa richiama ad un’azione collettiva per la tutela della “dignità di ogni persona, specialmente di quelle più fragili e indifese, dal nascituro all’anziano, dal malato al disoccupato, sia esso cittadino o immigrato”.

E torna anche in questo contesto la storia personale del neo eletto Vescovo di Roma, “un cittadino, discendente di immigrati, a sua volta emigrato”, come si definisce egli stesso.

Ciascuno di noi, nel corso della vita, si può ritrovare sano o malato, occupato o disoccupato, in patria o in terra straniera: la sua dignità però rimane sempre la stessa, quella di creatura voluta e amata da Dio

La Chiesa non può esimersi dal dire la verità

Emerge, quindi, la terza parola: verità. “Non si possono costruire relazioni veramente pacifiche, anche in seno alla Comunità internazionale, senza verità”, chiosa Papa Leone. “Laddove le parole assumono connotati ambigui e ambivalenti e il mondo virtuale, con la sua mutata percezione del reale, prende il sopravvento senza controllo, è arduo costruire rapporti autentici, poiché vengono meno le premesse oggettive e reali della comunicazione”.

Da parte sua, “la Chiesa non può mai esimersi dal dire la verità sull’uomo e sul mondo, ricorrendo quando necessario anche ad un linguaggio schietto, che può suscitare qualche iniziale incomprensione”. La verità però “non è mai disgiunta dalla carità”, che “alla radice ha sempre la preoccupazione per la vita e il bene di ogni uomo e donna”. La verità non “allontana”, ma anzi consente di affrontare “con miglior vigore” le sfide di quest’epoca che richiedono la collaborazione di tutti, “poiché nessuno può pensare di affrontarle da solo”.

Papa Leone XIV saluta gli ambasciatori (@Vatican Media)

Il Giubileo, cammino di rinnovamento

Prima di concludere, Leone XIV accenna al Giubileo in corso, dedicato alla speranza: un tempo, dice, di “conversione” e “rinnovamento” per “lasciare alle spalle le contese” e “cominciare un cammino nuovo”, animati dalla speranza di “poter costruire, lavorando insieme, ciascuno secondo le proprie sensibilità e responsabilità, un mondo in cui ognuno possa realizzare la propria umanità nella verità, nella giustizia e nella pace”. Un augurio che il Successore di Pietro estende a tutti i contesti del mondo, a partire da quelli “più provati” come Ucraina e Terra Santa.