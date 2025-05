Telefonata tra Meloni e Leone XIV: l'Italia sostiene gli sforzi di pace della Santa Sede

Una nota di Palazzo Chigi dà notizia del colloquio telefonico tra Leone XIV e il presidente del Consiglio italiano che ha rinnovato le felicitazioni per l’elezione, ribadito il sostegno all’opera della Santa Sede per la cessazione dei conflitti e assicurato un impegno congiunto per uno sviluppo etico dell'IA

Vatican News Colloquio telefonico tra Papa Leone XIV e il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. La notizia, diffusa tramite una nota di Palazzo Chigi, è confermata dalla Sala Stampa della Santa Sede. Nella comunicazione della Presidenza del Consiglio si sottolinea che Meloni ha rinnovato al Papa "le felicitazioni, personali e del Governo italiano, per l'elezione al Soglio di Pietro e ha sottolineato il legame indissolubile che unisce l'Italia al Vicario di Cristo". "L'Italia – si legge - apprezza e sostiene gli sforzi della Santa Sede per la pace e la cessazione dei conflitti in tutti gli scenari di crisi dove le armi hanno preso il posto del confronto e del dialogo". In Evidenza 10/05/2025 Il Papa: il mio nome per Leone XIII. La Chiesa risponda a sfide di dignità, giustizia, lavoro Leone XIV riceve i membri del Collegio cardinalizio e spiega la scelta del nome pontificale: un riferimento a Leone XIII che con la Rerum Novarum affrontò la questione sociale ... Meloni ha inoltre rinnovato "la disponibilità dell'Italia a continuare a lavorare, insieme alla Santa Sede, per uno sviluppo etico e al servizio dell'uomo dell'intelligenza artificiale". Una sfida, questa, che – evidenzia la nota – "è stata al centro della Presidenza italiana del G7 e la cui centralità - per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro - Papa Leone XIV ha richiamato in occasione del suo incontro con i cardinali dello scorso 10 maggio".