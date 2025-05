Gli auguri del mondo a Papa Leone XIV: "Le sue parole portano speranza"

Da molti Paesi giungono in Vaticano messaggi di felicitazioni per l’elezione del 267.mo Pontefice della Chiesa universale

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Sono messaggi di gioia e vicinanza al Successore di Pietro, Leone XIV, quelli che da ogni parte del mondo arrivano. Tra i primi il Rabbino Capo Riccardo Di Segni: "Formulo al nuovo Papa Leone XIV appena eletto i migliori auguri di successo nell'impegnativa missione che gli è stata affidata per il bene dell'umanità. Confido nel suo impegno a mantenere e promuovere i rapporti di collaborazione, rispetto e amicizia tra le nostre comunità". La presidenza della Conferenza episcopale Italiana scrive di accogliere l’invito del Pontefice ad essere “una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere come questa piazza con le braccia aperte, tutti, tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo e l'amore”. “Le assicuriamo il nostro impegno per costruire ponti di dialogo, per soccorrere l'umanità sofferente, per essere sempre a servizio degli ultimi e dei più bisognosi".

Mattarella: insieme per una convivenza pacifica tra i popoli

Il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha espresso i suoi più “fervidi auguri” a Leone XIV. “In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarLe l'impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone. Quella pace – conclude - che Vostra Santità ha evocato con forza nel Suo primo messaggio dalla loggia di San Pietro e che è la speranza dell'umanità intera".

Auguri sono arrivati sul profilo X dal premier italiano Giorgia Meloni: “In un tempo segnato da conflitti e inquietudini, le sue parole dalla Loggia delle benedizioni sono un richiamo potente alla pace, alla fraternità e alla responsabilità. Un'eredità spirituale che si raccoglie nel solco tracciato da Papa Francesco, e che l'Italia guarda con rispetto e speranza".

Messaggi dall’Ucraina e dagli Usa

Proprio dall’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha parole di apprezzamento per il nuovo Papa, a cui augura "saggezza, ispirazione e forza, sia spirituale che fisica, nell'adempimento della sua nobile missione. Ad multos annos!". “Auspichiamo - scrive ancora - il continuo sostegno morale e spirituale del Vaticano agli sforzi dell'Ucraina per raggiungere una pace duratura". Dall’America, giunge il messaggio del presidente Donald Trump: "è un grande onore e una grande emozione per il nostro Paese", aggiungendo che non vede l'ora di incontrarlo. Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio ha affermato in una nota che "questo è un momento profondamente significativo per la Chiesa cattolica, che da nuova speranza e continuità a oltre un miliardo di fedeli". Gli Usa, ha concluso, sono "pronti ad approfondire il nostro rapporto con la SantaSede e con il primo Pontefice americano". Congratulazioni anche dall’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, su X scrive: a "un concittadino di Chicago, Sua Santità Leone XIV: pregheremo con lui mentre inizia il suo lavoro alla guida della Chiesa cattolica".

Auguri da Israele e dal Brasile

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, si è congratulato con il Pontefice con un post pubblicato su X. "Congratulazioni a Papa Leone XIV e alla comunità cattolica mondiale. Auguro al primo Papa degli Stati Uniti di promuovere la speranza e la riconciliazione tra tutte le fedi". Il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, ha espresso la speranza che Papa Leone XIV "raccolga l'eredità" del suo predecessore Francesco. "Le qualità principali di Francesco sono state la ricerca instancabile della pace e della giustizia sociale, la difesa dell'ambiente, il dialogo con tutti i popoli e le religioni e il rispetto per la diversità".

La vicinanza delle Chiese europee

In un messaggio gli auguri della presidenza del CCEE, Consiglio Conferenze Episcopali Europee. “Il cardinale Robert Francis Prevost, da Prefetto del Dicastero per i Vescovi, - scrivono - ha sempre accompagnato il lavoro del nostro Consiglio (CCEE) indicando ai vescovi europei le priorità della missione della Chiesa. In questo momento così difficile per il nostro Continente siamo convinti che il Santo Padre non mancherà di farci sentire la sua vicinanza e il suo incoraggiamento”. Poi un accenno alla guerra in Ucraina che “ricorda la necessità di impegnarci per un’Europa riconciliata”.

Accanto a Leone XIV

La Comunità di Sant’Egidio, nel messaggio di auguri, esprime la sua gioia. “Eletto in un momento storico attraversato da tanti conflitti e grandi incertezze, la sua prima parola da vescovo di Roma è stata ‘pace’, nel solco di Papa Francesco, invitandoci al dialogo e alla costruzione di ponti. Saprà offrire, non solo ai credenti ma a tutti, una voce autorevole e un orientamento prezioso per il futuro dell’umanità”. “Durante il suo mandato – scrive Aiuto alla Chiesa che soffre che si congratula con il nuovo Papa- come vescovo di Chiclayo in Perù, dal 2005 al 2013, Acs l'ha sostenuto con molteplici progetti, soprattutto per la formazione di seminaristi, missionari e catechisti, nonché con offerte per messe, destinate in parte ai missionari che operano nelle zone remote delle Ande”.

In festa anche Pompei, nel giorno della Supplica alla Madonna, “il nome ci richiama Papa Leone XIII, il Papa del Rosario, autore di numerose encicliche dedicate alla preghiera mariana, il Pontefice che accompagnò Bartolo Longo nei primi decenni della storia pompeiana”. “Il Patriarca Francesco Moraglia e la Chiesa di Venezia gioiscono per l’avvenuta elezione, pregano per Papa Leone XIV e lo affidano alla cura materna della Vergine Maria affinché, sorretto dallo Spirito Santo e come testimone della pace del Cristo risorto, possa guidare con sapienza evangelica il popolo di Dio confermandolo nella fede, nella speranza e nella carità”.

Il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Elena Beccali, esprime in un comunicato la “grande gioia” dell’Ateneo per l'elezione al soglio pontificio del cardinale Robert Francis Prevost e “affida la Sua missione di Pastore Universale della Chiesa alla cura del Sacro Cuore di Gesù”. L’Ateneo dei cattolici italiani, con rinnovato slancio, scrive Beccali, “si pone al servizio di Sua Santità Papa Leone XIV. Possa il Suo Pontificato essere segno di speranza nel mondo, di unità nella Chiesa e di pace tra le nazioni”.

“La generosità dello Spirito Santo – scrive il presidente nazionale Giuseppe Contaldo, a nome di tutto il Rinnovamento nello Spirito Santo - ha regalato alla Chiesa e all’umanità una nuova guida. Al Papa appena eletto auguriamo di essere un coraggioso testimone dell’amore di Dio e di condurre il suo popolo sulle strade della verità e della speranza”.