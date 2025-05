Il Papa: c'è troppa violenza nel mondo, il "noi" deve tradursi a livello delle istituzioni

Leone XIV incontra in Vaticano i movimenti e le associazioni che hanno dato vita all'"Arena di pace". Tra loro anche l'israeliano Inon e il palestinese Sarah che un anno fa a Verona furono protagonisti, alla presenza di Francesco, di un coraggioso e significativo abbraccio di fronte a 12 mila persone. "La nonviolenza come metodo e come stile - incoraggia il Pontefice - deve contraddistinguere le nostre decisioni, le nostre relazioni, le nostre azioni"

Antonella Palermo - Città del Vaticano

Volere la pace implica la creazione di istituzioni di pace. È il messaggio centrale del discorso pronunciato da Leone XIV all'udienza di stamane a movimenti e associazioni che hanno dato vita all’“Arena di pace”, una realtà dinamica in cui convergono gruppi plurali, pacifisti, popolari. L’udienza è un rilancio di quella iniziativa del 18 maggio 2024 di cui la diocesi di Verona insieme ai Comboniani si è fatta interprete confermando la sua tradizione di luogo di elaborazione e di proposte intorno alla Dottrina sociale della Chiesa.

A far parte del gruppo di circa 300 persone riunite oggi nella Sala Clementina del Palazzo apostolico sono anche l’israeliano Maoz Inon, al quale sono stati uccisi i genitori da Hamas, e il palestinese Aziz Sarah, al quale l’esercito israeliano ha ucciso il fratello, e che ora sono amici e collaboratori. Applausi si levano per loro. Furono i protagonisti di quello storico e coraggioso abbraccio un anno fa a Verona, alla presenza di Papa Francesco, che resta, come ammette Prevost, "testimonianza e segno di speranza".

Papa Leone XIV e don Luigi Ciotti (@Vatican Media)

La strada verso la pace è comunitaria

Leone XIV parte proprio dalla condivisione della prospettiva incoraggiata da Bergoglio nel ritrovo del 18 maggio 2024 all'arena della città veneta, quella cioè delle vittime. Porsi dal loro punto di vista, dice il Pontefice anche oggi, "è essenziale per disarmare i cuori, gli sguardi, le menti e denunciare le ingiustizie di un sistema che uccide e si basa sulla cultura dello scarto". Pace e bene comune sono interconnessi, sottolinea il Papa citando San Giovanni Paolo II quando parlava della pace come di un bene indivisibile. Nel discorso odierno del Successore di Pietro si ribadisce, insomma, che la pace non è qualcosa di inerte ma un attivatore delle coscienze.

Il cammino verso la pace richiede cuori e menti allenati e formati all’attenzione verso l’altro e capaci di riconoscere il bene comune nel contesto odierno. La strada che porta alla pace è comunitaria, passa per la cura di relazioni di giustizia tra tutti gli esseri viventi.

Le differenze vanno ricosciute, assunte, attraversate

Costruire la pace può voler dire processi lunghi di formazione alla pace, tempi che vanno ricercati in un'epoca in cui invece si prediligono velocità e immediatezza.

La pace autentica è quella che prende forma a partire dalla realtà (territori, comunità, istituzioni locali e così via) e in ascolto di essa. Proprio per questo ci rendiamo conto che questa pace è possibile quando le differenze e la conflittualità che comportano non vengono rimosse, ma riconosciute, assunte e attraversate.

C'è troppa violenza nel mondo

Il Papa elogia l'impegno dei movimenti per la pace definendoli "preziosi". Sono realtà dal "basso", dialoganti, che mettono in campo "creatività e genialità". È così, precisa il Papa, che si genera speranza. "I giovani e i ragazzi e i giovani hanno bisogno di esperienze che educano alla cultura della vita, del dialogo, del rispetto reciproco", sostiene ancora il Papa che constata amaramente: "C'è troppa violenza nel mondo, c'è troppa violenza nelle nostre società".

Dal livello locale e quotidiano fino a quello dell’ordine mondiale, quando coloro che hanno subito ingiustizia e le vittime della violenza sanno resistere alla tentazione della vendetta, diventano i protagonisti più credibili di processi nonviolenti di costruzione della pace. La nonviolenza come metodo e come stile deve contraddistinguere le nostre decisioni, le nostre relazioni, le nostre azioni.

Il saluto al Papa in Vaticano da parte dei rappresentanti dei movimenti impegnati per la pace (@Vatican Media)

Il "noi" deve tradursi a livello istituzionale

A livello nazionale e internazionale è necessario che le istituzioni politiche, economiche, educative, sociali si sentano interpellate per cooperare alla cultura della pace. Papa Leone XIV richiama la Fratelli tutti e quel "noi" che, scandisce, deve tradursi anche a livello istituzionale. Da qui l'incoraggiamento finale all'impegno e alla presenza, accopagnato dalla preghiera affinché il lavoro per la pace venga animato sempre da pazienza e tenacia:

[...] Presenti dentro la pasta della storia come lievito di unità, di comunione, di fraternità. La fraternità ha bisogno di essere scoperta, amata, sperimentata, annunciata e testimoniata, nella fiduciosa speranza che essa è possibile grazie all’amore di Dio.

Un mosaico di impegno per la pace

Tra i gruppi e movimenti presenti in Vaticano stamani in udienza dal Papa c'è un mondo composito e unito da un medesimo percorso per la costruzione della giustizia sociale e della pace: ci sono Mediterranea Human Saving, Libera, Rete Italiana Pace e Disarmo; le presidenze di Azione Cattolica, delle Acli, del Movimento Nonviolento, Medici senza Frontiere, l'associazione Comunità Papa Giovanni, Economy of Francesco, l’Anpi, l’Agesci, Cipax, Colibrì, Pax Christi, Fondazione Perugia Assisi, Il mondo di Irene, Beati i costruttori di pace, Movimento dei Focolari, Aipec, Amnesty, Comunità Cristiane di Base, Mamme NoPFas, Ultima Generazione. Partecipano anche ‘Assopace Palestina’ e ‘Un Ponte Per’, da sempre impegnate con una presenza costante nei territori palestinesi. Inoltre, c'è Olga Karach, attivista bielorussa esule in Lituania, che per il suo impegno in nome dell’obiezione di coscienza è minacciata di morte.