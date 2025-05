Il calendario delle celebrazioni di giugno di Leone XIV

Sono numerosi gli impegni liturgici del Papa nelle prossime settimane, resi noti dal maestro delle celebrazioni papali, l'arcivescovo Diego Ravelli. In programma sette Messe, fra solennità e giubilei tematici. Convocato per il 13 giugno un concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune cause di canonizzazione

Giubilei, solennità, un concistoro ordinario e altro ancora. Il maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, l'arcivescovo Diego Ravelli, ha reso noto oggi il calendario delle liturgie che saranno presiedute dal Papa nel mese di giugno. La prima Messa Leone XIV la celebrerà domenica, 1 giugno, alle 10.30, in piazza San Pietro, in occasione del Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani. Stesso luogo e orario per la Messa che il Pontefice presiederà la domenica successiva, 8 giugno, solennità di Pentecoste. Questa liturgia vedrà anche la partecipazione dei fedeli che saranno a Roma per il Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle nuove Comunità, che si svolgerà dal 7 all’8 giugno. Il giorno dopo, lunedì 9 giugno, memoria della Beata Vergine Maria Madre della Chiesa, Messa con il Papa nella Basilica di San Pietro alle 11.30 per il Giubileo della Santa Sede.

Il Concistoro per alcune cause di canonizzazione

Venerdì 13 giugno, invece, alle 9, nella Sala del Concistoro, Leone XIV ha convocato un concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune Cause di Canonizzazione. Poi, domenica 15 giugno alle 10.30, in piazza San Pietro, nella solennità della Santissima Trinità, il Pontefice celebrerà una Messa alla quale prenderanno parte anche i partecipanti al Giubileo dello Sport. Domenica 22 giugno, giorno in cui ricorre la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, Leone XIV si sposterà, invece, nella Basilica di San Giovanni in Laterano dove, alle 17, presiederà la Messa alla quale seguirà la processione verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove, infine, impartirà la benedizione eucaristica.

La Messa con la benedizione dei palli del 29 giugno

Il Papa tornerà in piazza San Pietro venerdì 27 giugno, per la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù: l'appuntamento è alle 9 per una Messa che celebra anche il Giubileo dei Sacerdoti. Infine, domenica 29 giugno, giorno in cui la Chiesa festeggia la solennità dei santi Pietro e Paolo, Leone XIV presiederà la Messa nella Basilica di San Pietro alle 9.30 e benedirà anche i palli per i nuovi arcivescovi metropoliti.