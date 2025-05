Domani Leone XIV celebra la messa con i cardinali in Sistina

La prima preghiera di Papa Leone XIV con i cardinali elettori in Cappella Sistina (@Vatican Media)

Nel suo primo discorso il nuovo Pontefice ha usato “parole di pace, disarmata e disarmante” e ha sottolineato l’importanza del dialogo, ha riferito Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. La scelta del nome è un chiaro richiamo alla dottrina sociale della Chiesa. Domenica alle 12 la recita della preghiera del Regina Coeli dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro

Isabella H. de Carvalho – Città del Vaticano

Papa Leone XIV ha “usato le prime parole di Gesù dopo la Pasqua, parole di pace, disarmata e disarmante” e ha parlato di “dialogo”. Sono questi gli elementi che Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede ha voluto sottolineare sul primo discorso del nuovo Pontefice, in un punto stampa poco dopo la sua elezione. Bruni ha evidenziato l’importanza e l’attualità del nome scelto dal nuovo Papa: “è un chiaro richiamo” al suo predecessore Leone XIII, che nel maggio 1891 pubblico l’enciclica Rerum novarum, da cui ha origine la moderna dottrina sociale della Chiesa. “Chiaramente è un riferimento non casuale agli uomini e alle donne, al loro lavoro, anche in tempi di Intelligenza Artificiale”, ha evidenziato Bruni.

Ha aggiunto anche come il nuovo Pontefice ha parlato “di dialogo”, in un mondo spesso toccato da conflitti e tensione. “Dio ci vuole bene, vi ama tutti e il male non prevarrà”. Questa benedizione di Leone XIV infatti ricordava anche alcune delle ultime parole di Francesco dette nella domenica di Pasqua.

I primi appuntamenti del nuovo Papa

La Sala Stampa ha inoltre fornito l’agenda per i prossimi appuntamenti del nuovo Pontefice. Domani, 9 maggio, alle 11 celebrerà una Messa con i cardinali nella Cappella Sistina. Sarà trasmessa in diretta sui canali dei media vaticani. In seguito, domenica 11 maggio alle 12, il nuovo Vescovo di Roma reciterà la preghiera del Regina Coeli dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro. Lunedi, 12 maggio alle 10, il Papa Leone XIV incontrerà nell’Aula Paolo VI tutti gli operatori dei media accreditati alla Sala Stampa della Santa Sede che hanno coperto gli eventi delle ultime settimane.

