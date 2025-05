Leone XIV, il 25 maggio l'insediamento a San Giovanni in Laterano

La Basilica di San Giovanni in Laterano (ANSA)

Il maestro delle celebrazioni papali, l'arcivescovo Diego Ravelli, ha reso nota l'agenda papale per le prossime settimane con la Messa di inizio del Ministero petrino del 18 maggio a San Pietro e visite anche nelle Basiliche di San Paolo fuori le Mura e Santa Maria Maggiore

Il maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, l'arcivescovo Diego Ravelli, ha reso noto il calendario delle prossime celebrazioni presiedute dal Papa, che vedranno anzitutto come noto Leone XIV presiedere domenica 18 maggio, alle 10 in Piazza San Pietro, la Messa per l’inizio del Pontificato .

La Messa in Laterano e le visite a San Paolo e Santa Maria Maggiore

A seguire, martedì 20 maggio, alle ore 17, il Papa sarà nella Basilica di San Paolo fuori le Mura dove visiterà il Sepolcro di San Paolo. Domenica 25 maggio invece, alle 17, Papa Leone celebrerà nella Basilica di San Giovanni in Laterano la Messa di insediamento sulla Cathedra Romana come Vescovo di Roma. Quindi più tardi, alle 19, si sposterà a Santa Maria Maggiore per venerare l’icona della Vergine, la “Salus Populi Romani”.

Sabato 31 maggio, infine, nel giorno in cui la Chiesa festeggia la Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta, Leone XIV celebrerà alle 10 la Messa nella Basilica di San Pietro durante la quale ordinerà alcuni presbiteri.