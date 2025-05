Il 18 maggio la Messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV

La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noti gli impegni di maggio del neo eletto Pontefice: il Regina Caeli la prossima domenica dalla Loggia di San Pietro, poi l'incontro con la stampa mondiale, le udienze alla Curia e ai dipendenti vaticani e al corpo diplomatico, la presa di possesso delle Basiliche papali

Vatican News

La prossima domenica 18 maggio, alle 10, in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV presiederà la Messa per l'inizio del pontificato. L'importante appuntamento è reso noto dalla Prefettura della Casa pontificia che ha pubblicato gli impegni del Papa per il mese di maggio.

Domani, sabato 10, il Pontefice incontrerà i cardinali, mentre domenica 11 dalla Loggia Centrale della Basilica reciterà la preghiera mariana del Regina Caeli. Per il 12 maggio è previsto invece l'incontro con la stampa mondiale che si è radunata a Roma in queste settimane per dare copertura degli eventi dalla morte di Papa Francesco fino al Conclave.

Il 16 maggio è in programma, invece, l'incontro con il Corpo Diplomatico (Capi Missione), mentre martedì 20 Papa Leone prenderà possesso della Basilica Papale di San Paolo Fuori le Mura. Il giorno successivo, si terrà la prima udienza generale del mercoledì.

Sabato 24 maggio, un nuovo incontro: questa volta con la Curia Romana e i dipendenti dello Stato della Città del Vaticano. Domenica ricca di appuntamenti quella del 25 maggio con il Regina Caeli e poi la presa di possesso delle basiliche papali di San Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore.