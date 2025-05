Elezione del nuovo Papa, il servizio dei media vaticani

Dalla Messa per l’elezione del nuovo Pontefice alla fumata bianca, radiocronache, piattaforme e frequenze con cui seguire in presa diretta i lavori del Conclave

Vatican News

Con l’inizio del Conclave che si prepara ad eleggere il 267.mo Pontefice, i media vaticani si mobilitano per seguirne le fasi momento per momento e con il corredo dei servizi di approfondimento. Il primo evento a essere raccontato sarà la Missa pro eligendo Romano Pontifice, che inizierà alle 10 di domani, 7 maggio, nella Basilica di San Pietro. Sarà seguita in 11 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, brasiliano, tedesco, polacco, cinese, arabo e vietnamita) e nella lingua dei segni in spagnolo. La liturgia sarà trasmessa anche in onda corta in inglese, francese e portoghese verso l’Africa.

Nel pomeriggio, alle 16.30 sarà il momento dell’ingresso in Conclave dei cardinali elettori e del loro giuramento prima dell’Extra omnes, ovvero il momento in cui le porte della Cappella Sistina verranno chiuse per l’inizio delle votazioni. Anche questa cerimonia avrà una copertura in diretta in 11 lingue, oltre a 3 lingue dei segni in inglese, spagnolo e italiano.

L’attesa “live”

Già nel pomeriggio del 7 maggio comincerà l’attesa della fumata bianca che annuncerà l’elezione del nuovo Papa. Vatican News e Radio Vaticana racconteranno ogni giorno in diretta i lavori del Conclave, sia in video, grazie alla piattaforma YouTube, sia in audio in 7 lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, brasiliano, polacco). Le cronache documenteranno gli esiti delle votazioni e le relative fumate, che saranno una a fine mattinata e una a fine giornata se nere, o anche a metà mattinata o metà pomeriggio se dal comignolo della Sistina si leverà la fumata bianca.

Con la fumata decisiva le cronache in diretta passeranno da 7 a 12 lingue, con l’aggiunta dei commenti in arabo e vietnamita, e nella lingua dei segni in italiano, francese e spagnolo. Inoltre, dalla fumata bianca in avanti sarà possibile seguire le fasi culminanti dell’attesa del nuovo Papa anche in diretta Facebook in 10 lingue.

Studio centrale e inviati

I cronisti in lingua italiana seguiranno la Messa di domattina e tutta la durata del Conclave sia dallo studio centrale sia in collegamento con la postazione allestita sul Braccio Carlo Magno, che domina la Piazza e la Basilica vaticana. Tra la folla vi saranno inviati dei media vaticani.

Complessivamente a livello editoriale, tra scritto e parlato, cronache e approfondimenti saranno 56 le lingue di copertura, le stesse che compongono il sistema informativo di Radio Vaticana Vatican News e de L’Osservatore Romano

Canali e piattaforme della diretta

Nel dettaglio gli eventi potranno essere seguiti:- sul Portale Vatican News (www.vaticannews.va)

- Sui canali YouTube di Vatican News

- Sule web radio di Radio Vaticana Vatican News in 11 lingue

- Su Facebook, la diretta in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco

- Su Instagram la diretta in italiano, portoghese, tedesco

Live in lingua italiana

Le frequenze utilizzate per la diretta in lingua italiana saranno:

- 103.8 FM per Roma città

- 105 FM per Roma e provincia

- DAB+ la radio digitale (per informazioni www.digitalradio.it)

- canale tv 733 zona di Roma

- satellite Eutelsat