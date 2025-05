Conclave, seconda fumata nera

Vatican News

Al secondo giorno di Conclave, i 133 cardinali non hanno ancora scelto il Successore di Pietro, al termine di una mattinata contraddista da due votazioni. Dal comignolo della Cappella Sistina alle ore 11.51 è uscito il fumo nero, davanti a circa 15 mila persone che si sono radunate in Piazza San Pietro. In tanti hanno immortalato il momento con i telefonini mentre le tv di tutto il mondo riprendevano l’uscita del fumo.

Stamani i cardinali elettori si sono ritrovati nella Cappella Paolina per celebrare la Messa e le Lodi, in Sistina hanno recitato l’Ora media per procedere poi alle votazioni. Previsto i il pranzo a Santa Marta, alle 15.45 la partenza verso il Palazzo apostolico, quindi alle 16.30 il ritiro in Sistina per procedere ad altre due votazioni.