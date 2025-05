Castel Gandolfo, commozione per l’arrivo a sorpresa del Papa

La visita di Leone XIV al Borgo Laudato si’ nelle Ville Pontificie accolta con grande gioia dalla popolazione locale. Il parroco: quando la notizia si è sparsa c’è stata una corrente di entusiasmo

Tiziana Campisi - Castel Gandolfo

La notizia s’è sparsa intorno alle 11 del mattino: “C’è il Papa a Castel Gandolfo!!!”. E corre veloce tra i castellani, abitanti ed esercenti, che nel giro di pochi minuti si precipitano nella piazza del paese, piazza della Libertà, davanti al Palazzo Apostolico. Il passaparola è veloce e i gestori degli esercizi commerciali lasciano in fretta le loro osterie, botteghe e rivendite di souvenir e corrono alla fontana, al centro della piazza. C’è gioia e curiosità, tutti sperano di poter vedere Leone XIV e restano circa un’ora ad aspettare. Quella del Pontefice è una visita privata, che non prevede momenti pubblici. Una tappa al Borgo Laudato si’, progetto per promuovere l’ecologia integrale avviato due anni fa, per volere di Francesco, poi al Palazzo Apostolico.

Davide racconta i momenti concitati della corsa verso la piazza e i minuti trascorsi a chiacchierare con negozianti e residenti nell’attesa di poter almeno salutare da lontano il Papa. Anche Naoual, musulmana, si è precipitata. Aldo, che abita nel piccolo corso della Repubblica lastricato con antichi sanpietrini, era appena uscito da casa ed è stato coinvolto dal clima di festa esploso d’improvviso. Tutti contenti della presenza di Papa Prevost nel luogo che tanti Pontefici hanno scelto per trascorrere qualche settimana d’estate.

Un ristoratore rievoca ricordi, i tempi in cui a Castel Gandolfo si fermava Paolo VI e rammenta che proprio oggi se ne celebra la memoria. Spiega che i castellani hanno un legame particolare con i Pontefici e auspica che Leone XIV scelga di fermarsi qualche giorno nei prossimi mesi. In un bar, un ragazzo al bancone non riesce a nascondere l’entusiasmo per la “sorpresa papale”, avrebbe voluto salutare il Papa, ma è ugualmente contento dell’inaspettata visita. Il parroco della parrocchia Pontificia San Tommaso da Villanova, Tadeusz Rozmus, si fa interprete dei sentimenti dei castellani, tutti emozionati per la presenza del Papa. Questa, per loro resterà una giornata da ricordare. Emozionatissimo uno sposo in attesa della sua dolce metà per convolare a nozze, nella parrocchia pontificia, che parla di “benedizione” riferendosi alla breve permanenza di Leone XIV proprio nel giorno del suo matrimonio.

Il Papa lascia Castel Gandolfo nel primo pomeriggio, tra gli applausi e le grida delle centinaia di persone radunatesi ai bordi delle strade. Tanti i bambini con i loro genitori che hanno voluto salutarlo. La pubblica sicurezza ha cercato di contenere la folla, Leone XIV, a bordo di un minivan, sul sedile anteriore, ha sorriso e ricambiato i saluti affacciandosi dal finestrino. Poi è partito per fare rientro in Vaticano.