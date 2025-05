Reina nuovo gran cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II

Leone XIV ha nominato il cardinale vicario di Roma gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. Succede all’arcivescovo Vincenzo Paglia

Vatican News

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale vicario di Roma Baldassare Reina gran cancelliere del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia. Il porporato succede all’arcivescovo Vincenzo Paglia che lo scorso 21 aprile ha compiuto 80 anni.

Il 15 agosto 2016 papa Francesco aveva nominato monsignor Paglia gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II.

Sedi in quattro continenti

L’Istituto è stato fondato con la Lettera apostolica in forma di Motu Proprio di Papa Francesco Summa familiae cura dell'8 settembre 2017, in sostituzione del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia che era stato stabilito dalla Costituzione apostolica Magnum Matrimonii Sacramentum del 7 ottobre 1982. L'11 luglio 2019 l'allora Congregazione per l’Educazione Cattolica ha poi approvato gli statuti e l’ordinamento degli studi del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II.

L’Istituto Teologico ha una sede centrale a Roma, e sette sezioni estere negli Stati Uniti (Washington D.C.), in Messico (México D.F., Guadalajara e Monterrey), in Spagna (con due sedi distinte, una a Valencia e altra a Madrid), in Brasile (Salvador de Bahia), in Benin (Cotonou), in India (Changanacherry, Kerala) nonché Centri associati in Libano (Beirut), nelle Filippine (Bacolod) e nella Repubblica Dominicana (Santo Domingo).

Centro di alta formazione

È l'unico centro di alta formazione interamente dedicato agli studi teologici e alle scienze su matrimonio e famiglia, collabora con il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita per promuovere un comune indirizzo negli studi su matrimonio, famiglia e vita, anche attraverso percorsi di formazione e occasioni di scambio con la rete mondiale dei movimenti familiari.