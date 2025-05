La Cappella Sistina pronta per il Conclave

Le immagini dei media vaticani con la Cappella michelangiolesca allestita per accogliere i cardinali che da domani, 7 maggio, si riuniranno per eleggere il nuovo Romano Pontefice. Allestita anche la cosiddetta "Stanza delle Lacrime", dove il Papa neo eletto indosserà per la prima volta la talare bianca

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

Photogallery La Cappella Sistina pronta per il Conclave