Attribuito al Papa un falso messaggio al presidente del Burkina Faso

È stato caricato su Youtube un discorso di circa 36 minuti in lingua inglese, creato con l’intelligenza artificiale, che attribuisce falsamente a Leone XIV parole per Ibrahim Traoré

Vatican News

“A Sua Eccellenza il presidente Ibrahim Traoré, Presidente della Nazione sovrana del Burkina Faso, figlio del suolo africano, difensore del suo popolo, si moltiplichino per Lei la grazia e la pace attraverso la saggezza, il coraggio e la verità…”. Inizia così il falso messaggio in lingua inglese attribuito al Papa e creato con l’intelligenza artificiale. Un discorso di circa 36 minuti, in lingua inglese caricato su YouTube dall’account “Pan African dreams” e realizzato usando le immagini dell’udienza di Leone XIV con i giornalisti di lunedì 12 maggio. È stato usato il “morphing”, cioè la tecnica che trasforma l’immagine facendo adattare il movimento delle labbra alle parole falsificate con l’intelligenza artificiale. Il video fake è intitolato “Pope Leo XIV responds to Captain Ibrahim Traoré - A Message of Truth, Justice & Reconciliation”.

A coloro che lo guardano viene fatto credere che il nuovo Papa abbia rivolto un intero discorso pubblico al presidente del Burkina Faso Ibrahim Traoré in risposta a una sua lettera, e nel video si fa dire a Leone: “Ho letto le tue parole non una, ma molte volte, e ogni lettura è stata più profonda della precedente, perché nella tua voce ho sentito non solo la rabbia di un presidente, ma il giusto grido di un continente a lungo ferito dalla doppia lama dell'abbandono e dello sfruttamento”.

Il video s’inserisce in una serie di messaggi fake dei quali si è occupata lo scorso 15 maggio anche BBC News, ed è stato rilanciato in una versione leggermente più corta e con una qualità di immagine più bassa anche dall’account YouTube “Nou se Legliz”. Si nota che l’immagine del Papa è ripetuta e Leone gira sempre gli stessi due fogli per tutta la durata del messaggio

Vale la pena di ricordare, vista la circolazione su diversi social media di testi attribuiti al nuovo Papa senza l’indicazione della fonte, che tutti i discorsi, gli interventi, i testi di Leone XIV sono consultabili integralmente sul sito Vatican.va. Mentre le notizie sulla sua attività e i suoi videomessaggi sono consultabili in tempo reale sul sito del portale Vatican News, vaticannews.va, disponibili nelle diverse lingue, come pure sul sito del quotidiano vaticano L’Osservatore Romano, osservatoreromano.va.