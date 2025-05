Perù, in migliaia alla Messa per Papa Leone XIV nella sua Chiclayo

“Rendiamo grazie a Dio per averci regalato un nuovo Successore di Pietro, il vicario di Cristo, il Papa Leone XIV, il nostro amato vescovo”. Un fragoroso applauso ha accolto le parole di monsignor Edinson Farfán Córdova, vescovo di Chiclayo, la diocesi del Perù dove l’allora vescovo Robert Francis Prevost ha prestato il suo ministero episcopale. Migliaia di persone hanno partecipato ieri, 10 maggio, alla Messa in onore del neo eletto Papa celebrata nella Cattedrale di St. Mary, seguendo la funzione in tutta la piazza antistante, da dove sventolavano foto, immaginette, bandiere e striscioni con il volto del Pontefice e frasi di gratitudine e affetto. Segno della forte impronta e vicinanza che ha lasciato a questa popolazione di circa 800 mila abitanti, segnata da situazioni di povertà e problematiche sociali. “Un pastore secondo il cuore di Cristo, un uomo di comunione e spiritualità, vicino e sensibile sempre alla realtà attuale”, ha detto il presule. “Come non dare grazie a Dio per questo dono per la nostra amata Diocesi”

