Timor Est, folla sterminata e commozione alla Messa per Francesco

Centinaia di migliaia di abitanti della capitale timorese Dili hanno partecipato alla liturgia eucaristica in concomitanza con la celebrazione funebre in Piazza San Pietro. Il ricordo del viaggio apostolico dello scorso settembre

Vatican News

Non più Francesco ma la sua papamobile, quella usata nel settembre dell’anno scorso per girare tra le strade di Dili. È così che la capitale di Timor Est ha voluto ricordare e omaggiare il Papa scomparso. Una Messa imponente con centinaia di migliaia di persone, preceduta dal tragitto della papamobile che ha trasportato fiori e foto di Francesco all’altare di Tasi-tolu, teatro di una liturgia papale durante il viaggio apostolico del settembre 2024.

Preghiera e commozione alla Messa celebrata a Dili per Papa Francesco

La celebrazione eucaristica si è svolta nel pomeriggio di Dili, in contemporanea con la solenne celebrazione funebre in Piazza San Pietro. In precedenza, la processione aperta dalla papamobile aveva attraversato durante la mattinata i luoghi istituzionali della città - dal palazzo presidenziale alla nunziatura apostolica - e quelli legati alla fede dei timoresi, come la statua della Vergine a Lesidere da dove la processione ha preso il via. Molte, raccontano i media locali, le persone che si sono unite spontaneamente nel percorso della processione, mentre altre di tutte le età stazionavano a bordo strade stringendo candele e rosari e intonando canti religiosi.

Il ministro dell’Amministrazione dello Stato, Tomas Cabral ha detto: “Siamo venuti per celebrare l’addio al Papa, perché questo è il luogo in cui Papa Francesco si è fermato e ci ha benedetto”.