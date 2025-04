Terza Congregazione dei cardinali, conversazione sulla Chiesa e il mondo

Presenti 113 cardinali, hanno prestato giuramento quanti non lo avevano ancora fatto, secondo quanto previsto dalla Universi Dominici Gregis. Stabiliti i nomi di coloro che offriranno una predicazione: Donato Ogliari, abate di San Paolo, la prossima settimana, e il cardinale Cantalamessa all'inizio del Conclave

Isabella H. de Carvalho - Città del Vaticano

Centotredici cardinali hanno partecipato alla terza Congregazione generale in vista del Conclave che ha avuto luogo questa mattina, 24 aprile, al termine della quale, con alcuni interventi è “iniziata la conversazione sulla Chiesa e il mondo”. Questi gli ultimi aggiornamenti del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, riguardo le riunioni quotidiane dei cardinali. In totale ci sono stati 34 interventi questa mattina nella Congregazione, iniziata alle 9 con una preghiera e durata fino alle 12, con una pausa di mezz’ora. I porporati che non lo avevano ancora fatto, hanno avuto modo di prestare giuramento, come previsto dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis. Sono anche stati letti i primi 23 paragrafi di questo documento, che regola la vacanza della Sede Apostolica e l'elezione del Romano Pontefice. Per il momento, il numero dei cardinali elettori presenti - 135 in totale - è ancora ridotto.

Cambiamento nella celebrazione dei novendiali e stabiliti due predicatori

Nella Congregazione è stato anche precisato che sarà il cardinale Víctor Manuel Fernández, già prefetto per il Dicastero per la Dottrina della fede, a celebrare la Messa nel sesto giorno dei Novendiali e non il cardinale Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, come precedentemente annunciato. Sono inoltre stati stabiliti i nomi di due ecclesiastici che offriranno una predicazione, secondo quanto stabilito dalla Universi Dominici Gregis. Il primo, previsto per l’inizio della prossima settimana, sarà Donato Ogliari, abate di San Paolo e il secondo, all’inizio del Conclave, sarà il cardinale Raniero Cantalamessa. Questo pomeriggio non ci sarà una congregazione generale, e il prossimo appuntamento per i cardinali sarà domani mattina alle 9.

Tantissime fedeli venuti a salutare il Papa

Riguardo al numero di fedeli che stanno affollando le zone vicine al Vaticano, la Sala Stampa ha riferito che dalle 11 di ieri mattina alle 13 di oggi sono 61 mila le persone che hanno reso omaggio alla salma di Francesco nella Basilica di San Pietro. Per ora la chiusura questa sera è prevista a mezzanotte ma, considerando l’afflusso, la Basilica vaticana potrebbe rimanere aperta oltre quest’orario, come accaduto ieri notte.

I funerali di sabato

L’ordine di servizio della Messa esequiale di sabato 26 aprile sarà invece pubblicato domani. Sabato sera, il Rosario a Santa Maria Maggiora sarà sul sagrato e non all’interno della basilica, per permettere la cerimonia di tumulazione che è privata e non sarà trasmessa in diretta. Invece potrà essere seguito in diretta sui canali di Vatican Media il tragitto del feretro del Papa dalla Basilica di San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore. I fedeli potranno poi visitare la tomba di Francesco nella Basilica mariana già a partire dalla mattina di domenica 27 aprile. Stasera il Rosario a Santa Maria Maggiore sarà presieduto dal cardinale Tagle, già pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, e domani invece dal cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme