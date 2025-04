Seconda congregazione dei cardinali, stabilito il calendario dei Novendiali

Stabilito il calendario delle celebrazioni dell’Eucaristia in suffragio del Papa, a partire dalla Messa esequiale che si svolgerà il 26 aprile alle 10. La Sala Stampa della Santa Sede ha informato che alle 19.30 circa 20mila fedeli hanno reso omaggio a Francesco

Vatican News

I 103 cardinali che questo pomeriggio, 23 aprile, hanno preso parte alla seconda Congregazione generale - iniziata alle 17 e conclusasi alle 18.30 - nell’Aula del Sinodo, in Vaticano, hanno approvato il programma dei Novendiali, le celebrazioni dell’Eucaristia in suffragio del Papa, a partire dalla Messa esequiale, il 26 aprile alle 10. Le liturgie sono aperte a tutti, ma con la partecipazione, ogni giorno, di un gruppo diverso, tenuto conto dei legami con il Romano Pontefice. Nella notificazione, pubblicata dalla Sala Stampa della Santa Sede, viene specificato che “questa varietà di assemblee mostra, in un certo modo, sia l’ambito del ministero del supremo Pastore sia l’universalità della Chiesa di Roma”. I cardinali hanno iniziato con la preghiera Veni, Sancte Spiritus e poi con una preghiera in suffragio di Papa Francesco, quindi hanno prestato giuramento i porporati che ancora non lo avevano fatto.

Il calendario dei Novendiali

La seconda Congregazione generale ha stabilito che le celebrazioni dei Novendiali avranno luogo nel seguente modo:

2° giorno: domenica 27 aprile, ore 10.30, sul sagrato della Basilica Vaticana: i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, già segretario di Stato.

3° giorno: lunedì 28 aprile, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: la Chiesa di Roma. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Baldassare Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma.

4° giorno: martedì 29 aprile, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: i Capitoli delle Basiliche Papali. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano.

5° giorno: mercoledì 30 aprile, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: la Cappella Papale, riservata ai soli cardinali. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Collegio Cardinalizio.

6° giorno: giovedì 1° maggio, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: la Curia Romana. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa.

7° giorno: venerdì 2 maggio, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: le Chiese Orientali. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Claudio Gugerotti, già prefetto del Dicastero per le Chiese orientali.

8° giorno: sabato 3 maggio, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: i membri degli Istituti di Vita consacrata e delle Società di Vita apostolica. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Ángel Fernández Artime, già pro-prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica.

9° giorno: domenica 4 maggio, ore 17.00, nella Basilica Vaticana: la Cappella Papale, riservata ai soli cardinali. La concelebrazione sarà presieduta dal cardinale Dominique Mamberti, protodiacono del Collegio Cardinalizio.

I giornalisti presenti nella Sala Stampa della Santa Sede

La prossima Congregazione generale si svolgerà domani mattina alle 9.

Recita del Rosario a Santa Maria Maggiore

Il direttore della Sala Stampa, Matteo Bruni, ha comunicato ai giornalisti che da stasera a sabato, alle 21, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, verrà recitato il Rosario, sempre all'esterno tranne sabato, giorno in cui avrà luogo all'interno. Ogni sera a guidarlo sarà un celebrante diverso.

Circa l'afflusso dei fedeli nella Basilica di San Pietro, è stato precisato che dalle 11 di questa mattina e fino alle 19.30, quasi 20mila persone hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco e che la Basilica resterà aperta oltre le 24 se necessario, per permettere a quanti lo desiderano di dare l'ultimo saluto al Pontefice. Infine sono stati forniti i dati relativi alle richieste di accreditamento da parte di giornalisti: ne sono pervenute circa 4000 e finora, per gli eventi di questi giorni, mentre sono già stati accreditati 2200 cronisti e operatori dei media.