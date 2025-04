Quarta Congregazione, domenica vespri dei cardinali alla tomba di Francesco

Presenti 149 porporati alla riunione di oggi, 25 aprile, in cui si è parlato della Chiesa e del mondo e anche delle esequie del Papa. Il maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie ha spiegato che, secondo la volontà del Pontefice, i funerali saranno come quelli di un pastore, piuttosto che di un sovrano. La salma non sarà esposta su un catafalco

Isabella H. de Carvalho – Città del Vaticano

Domenica pomeriggio, 27 aprile, i cardinali si recheranno a Santa Maria Maggiore per visitare la tomba di Francesco e la cappella dove è esposta l’icona a lui cara della Salus Populi Romani. Attraverseranno anche la Porta Santa e celebreranno insieme i vespri. Questo quanto è stato deciso nella quarta Congregazione generale dei cardinali che si è svolta questa mattina dalle 9:10 alle 12:20, ha riferito Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Erano presenti 149 porporati nell’Aula del Sinodo e ci sono stati 33 interventi su varie questioni, tra cui tematiche della Chiesa e del mondo. Come nelle altre sessioni, è proseguita la lettura della Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis e i cardinali che sono arrivati oggi hanno avuto modo di prestare giuramento. La prossima Congregazione generale, la quinta, si svolgerà lunedì mattina 28 aprile alle 9.00.

Le modalità e l’organizzazione delle esequie

Al temine della Congregazione odierna è intervenuto il maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, monsignor Diego Ravelli, che ha spiegato il rito delle esequie. Saranno i funerali di un pastore, più che di un sovrano, ha detto. La salma del Papa, infatti, non sarà esposta sul catafalco. Matteo Bruni ha ricordato che queste modifiche erano state scelte e pensate da Francesco stesso e approvate nel 2024, quando era stato pubblicata la nuova edizione dell’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis.

La Sala Stampa ha precisato, inoltre, che domani, alla Messa esequiale, le autorità saranno disposte secondo il protocollo, ovvero in prima fila i presidenti di Argentina, la terra del Papa, e Italia. Poi ci saranno i Reali e gli altri presidenti secondo l’ordine alfabetico francese. L’elenco completo delle delegazioni sarà diffuso questo pomeriggio; secondo gli ultimi aggiornamenti di ieri, sono almeno 130 le delegazioni confermate, di cui circa 50 capi di Stato e 10 sovrani regnanti.

Dopo la Messa, il corteo funebre non passerà per Piazza San Pietro ma rientrerà in Basilica. Poi, con un veicolo che sarà aperto per permettere di vedere il feretro, uscirà dallo Stato della Città del Vaticano dalla Porta del Perugino, per dirigersi verso la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il tragitto dovrebbe impiegare tra i 30 e i 40 minuti e il mezzo con la salma del Papa procederà ad una velocità di circa 10km orari. Le immagini del corteo saranno diffuse in diretta sui canali di Vatican Media e la trasmissione terminerà all’arrivo alla Basilica liberiana. Il rito della tumulazione sarà un atto privato. Alle 21, infine, il cardinale Rolandas Makrickas guiderà il Rosario in suffragio di Papa Francesco all’esterno della Basilica.

150mila fedeli per salutare il Papa e 2700 giornalisti

Questa sera la Basilica di San Pietro chiuderà alle 19, ma alle 18 terminerà l’accesso alla fila, in modo da poter consentire ai fedeli di dare il loro ultimo saluto al Papa, prima del rito della chiusura della bara, che sarà un atto privato. Da mercoledì scorso alle 12 di oggi, circa 150mila persone si sono recate alla Basilica vaticana per rendere omaggio al Pontefice. La Sala Stampa, inoltre, riferisce che almeno 2700 giornalisti da tutto il mondo si sono accreditati per gli eventi di questi giorni.

