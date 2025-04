Francesco: davanti alle difficoltà del mondo, perseveriamo nella preghiera

Il saluto di Francesco ai pellegrini delle Diocesi di Grosseto e Pitigliano-Sovana-Orbetello a Roma per vivere il Giubileo: "Il passaggio attraverso la Porta Santa possa rinnovare tutti nella fede, così da camminare uniti, pastore e gregge"

"Davanti alle difficoltà che vediamo nel mondo e che sentiamo nel cuore, vi raccomando di perseverare nella preghiera, testimoniando ogni giorno quella speranza che ci fa sale della terra". È l'invito che Papa Francesco rivolge ai fedeli delle Diocesi di Grosseto e di Pitigliano-Sovana-Orbetello, venuti a Roma per vivere il Giubileo insieme al nuovo vescovo monsignor Bernardino Giordano.

"Il passaggio attraverso la Porta Santa possa rinnovare tutti nella fede, così da camminare uniti, pastore e gregge", scrive il Papa in un breve messaggio di saluto in cui rivolge un pensiero in particolare ad ammalati e anziani. "Viviamo questo tempo di prova contemplando il Signore Gesù sulla croce, fonte di consolazione e di salvezza", sottolinea il Pontefice.

Affida tutti i pellegrini all’intercessione della Vergine Maria e dei Santi Patroni, e come sempre chiede preghiere per sé stesso: "Per favore, non dimenticatevi di pregare per me".