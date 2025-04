Viaggi troppo cari per le feste, il Papa: "Aiutare con bonus giovani e famiglie"

Francesco risponde sulla rivista "Piazza San Pietro" alla lettera di una mamma siciliana di due figli che lavorano fuori regione, che ritiene ingiusta la lievitazione dei prezzi di voli e treni in prossimità: "Sarebbe bello che le grandi compagnie potessero istituire dei bonus per il ricongiungimento familiare, almeno per Natale e Pasqua. Sarebbe un atto di umanità e di fraternità, a cui è chiamato anche il mondo dell’economia e delle imprese"

"Sarebbe bello che le grandi compagnie potessero istituire dei bonus per il ricongiungimento familiare, almeno per le festività di Natale e Pasqua. Sarebbe un atto di umanità e di fraternità, a cui è chiamato anche il mondo dell’economia e delle imprese". Lo scrive Papa Francesco dalle pagine di Piazza San Pietro, il mensile diretto da Padre Enzo Fortunato che esplora temi di attualità, spiritualità e cultura, rispondendo – come ogni mese - a una delle lettere a lui indirizzate. È quella di una madre siciliana di due figli lavoratori fuori regione, che ritiene ingiusta la lievitazione dei prezzi di voli e treni in prossimità delle festività. Fenomeno, questo, che non sempre consente il ricongiungimento familiare per le feste comandate.

Giovani e genitori stiano insieme

"In questo cambiamento d’epoca, molti giovani, molti figli hanno trovato lavoro lontano dai genitori e non possono trascorrere con loro nemmeno le feste di Natale e Pasqua. A volte anche la distanza allenta i rapporti, crea incomprensioni e difficoltà", scrive il Pontefice che spinge ad aiutare i giovani e i genitori a stare insieme, convinto che "possono essere momenti di felicità unica quelle feste e quelle giornate trascorse con i genitori e con i nonni. Diventano ricordi che ci danno serenità e gioia per tutta la vita, ricordi a cui ci possiamo aggrappare nei momenti più complicati e duri, ricordi che generano fiducia e speranza perché ci dimostrano che il bene e l’amore sono possibili sempre e che c’è un Amore più grande che ci aspetta e ci perdona".

Acutis, Giovanni Paolo II, Pasqua e pace, tra i temi del numero

Dalle pagine di Piazza San Pietro del numero di aprile, dal titolo “Pasqua tra sofferenza e speranza” l’ampio reportage su Carlo Acutis, il santo del nostro tempo che sarà canonizzato il prossimo 27 aprile. A corredo l’intervista alla madre, Antonia Salzano, che ha visto in suo figlio un’anima destinata al Cielo, a cura del vaticanista Paolo Rodari. Nell’ampio servizio del vaticanista Gianni Cardinale anche l’approfondimento sul coincidente Giubileo degli Adolescenti. E poi il ricordo di Giovanni Paolo II, “il Papa che cambiò la storia”, nel ventennale della scomparsa avvenuta il 2 aprile 2005, a firma del vaticanista Piero Schiavazzi. Piazza San Pietro ospita un focus sulla Santa Pasqua, quella della pace (Piero Damosso) e della Chiesa che soffre nei tetri di guerra e disperazione del mondo. Il cardinale Mauro Gambetti firma il suo editoriale “La risurrezione di Gesù. Esperienza di speranza, rinascita e compimento dell’amore”.