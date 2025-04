Alleanza contro la povertà: Francesco Papa dei poveri, attento alle periferie

L'associazione rilancia alcuni dei messaggi e delle indicazioni concrete che il Pontefice ha trasmesso sulla pace e sulla lotta alle diseguaglianze sociali. Il portavoce Antonio Russo: “Ci ha indicato la direzione da seguire”

Stefano Leszczynski - Città del Vaticano

“Papa Francesco, fin dalla scelta del proprio nome, ha compiuto una scelta forte a favore degli ultimi, di chi vive ai margini, di chi ha bisogno di sostegno”. L’Alleanza contro la Povertà, nata alla fine del 2013, raggruppa in Italia un ampio numero di soggetti sociali che hanno deciso di contribuire in maniera collettiva alla costruzione di adeguate politiche pubbliche contro la povertà assoluta. Il portavoce, Antonio Russo, parlando con i media vaticani ha ripercorso alcuni dei temi che sono stati di ispirazione nella lotta alle diseguaglianze.

Povertà in crescita

“Francesco ci ha lasciato una lezione, un testamento e un’eredità che tutte le istituzioni, a partire dalla Chiesa fino ai governi, sono chiamati a raccogliere, nei giorni in cui salutano e commemorano papa Francesco”. I dati sulla povertà assoluta in Italia sono impressionanti, sono 6 milioni e il loro numero è in crescita. Un trend che trova riscontro anche a livello globale. “C'è un nesso non casuale tra povertà economica e povertà sociale, tra povertà alimentare e povertà sanitaria. – spiega Antonio Russo, che è anche uno dei dirigenti delle Acli - C'è una responsabilità delle politiche nazionali ed europee nel determinare questa situazione. La strada indicata da Francesco è quella di ripartire mettendo al centro chi non ce la fa, chi ha più difficoltà”.

Papa Francesco all'Onu nel 2015

Economy of Francesco



“Come Alleanza contro la povertà in Italia, - spiega Russo - abbiamo riconosciuto in questo Papa un compagno di viaggio: nei suoi messaggi, in occasione delle annuali Giornate dei poveri, ha sempre raccomandato di realizzare azioni concrete per combattere la povertà e superare le diseguaglianze. Riguardo la povertà, in particolare, papa Francesco ha cercato sempre di promuovere un'economia che sia con e per i poveri, coinvolgendo direttamente gli esclusi nei processi decisionali e produttivi”. Si muove proprio in questa direzione l’iniziativa di Economy of Francesco che coinvolge giovani economisti e imprenditori con l’obiettivo di costruire un modello di sviluppo più equo e sostenibile.

Il nesso tra guerre e povertà

Nel messaggio scritto per la Giornata dei poveri del 2024 Papa Francesco afferma: “La violenza provocata dalle guerre mostra con evidenza quanta arroganza muove chi si ritiene potente davanti agli uomini, mentre è miserabile agli occhi di Dio. Quanti nuovi poveri produce questa cattiva politica fatta con le armi, quante vittime innocenti!” Un passaggio che per Antonio Russo spiega bene il legame tra l’assenza della pace e la crescita delle diseguaglianze. “Occorre una visione del mondo che non può essere chiusa nei confini, nei perimetri di uno Stato, di una nazione. Siamo in una fase storica in cui occorre globalizzare la responsabilità. E come Alleanza contro la povertà, noi oggi riconfermiamo l’impegno nella promozione di politiche e azioni concrete per il superamento delle ingiustizie e disparità sociali, a tutela della dignità umana”.