Quel sorriso pieno di misericordia e speranza

Un video per ricordare Papa Francesco: "Se rimane un angolo dove non sono arrivate le tue benedizioni dell'Angelus, le tue udienze, le tue lettere ed esortazioni apostoliche. I tuoi discorsi e messaggi, le tue encicliche, le tue omelie, i tuoi viaggi, le tue meditazioni e le tue preghiere, in quell'angolo, senza dubbio, è arrivato il tuo sorriso. Pieno di misericordia e di speranza"

