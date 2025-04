Il Papa in preghiera a Santa Maria Maggiore

Francesco si è recato nella Basilica liberiana per rendere omaggio alla Salus Populi Romani prima dell’inizio della Settimana Santa. A riferirlo la Sala Stampa della Santa Sede

Vatican News

“Nel primo pomeriggio di oggi Papa Francesco si è recato nella Basilica di Santa Maria Maggiore e, alla vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana Santa, si è fermato a pregare davanti all’icona della Vergine, Salus Populi Romani”. È quanto comunica la Sala Stampa della Santa Sede.

Il legame tra Papa Francesco e la Salus Populi Romani è da sempre un legame filiale. Al termine del ricovero al Policlinico Gemelli, tre settimane fa, il Pontefice si era fermato nel piazzale antistante la Basilica di Santa Maria Maggiore prima di rientrare a Casa Santa Marta, per consegnare dei fiori da porre davanti all’icona della Vergine, dandoli al cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore della Basilica. Un mazzo di fiori gialli che la signora Carmela Mancuso aveva fatto arrivare al Papa dopo il ringraziamento pubblico di Francesco che l’aveva riconosciuta tra la folla al momento del congedo dal Gemelli.

L’omaggio all’icona di Maria Salus Populi Romani è una consuetudine per Papa Francesco avviata sin dal 14 marzo 2013, all'indomani dell'elezione, ed è stata mantenuta prima e dopo ogni viaggio apostolico. E, in fondo, il recarsi vicino a Lei, il 23 marzo scorso, è stato come a segnare la fine di un viaggio in ospedale e l’inizio di un nuovo cammino con la convalescenza a Santa Marta.

L’ultima visita nella Basilica liberiana delle oltre cento avvenute risale al 14 dicembre 2024 quando il Papa si era recato per pregare in vista del 47.mo viaggio apostolico ad Ajaccio, in Corsica, per la conclusione del Congresso “La Religiosité Populaire en Mediterranée”.