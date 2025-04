Il saluto al Papa: il grazie del Collegio cardinalizio alla città di Roma

Il decano cardinale Re, a nome di tutti i porporati, ha inviato una lettera di ringraziamento al sindaco Gualtieri per l’affetto con cui tutta la città si è stretta intorno al Pontefice nei giorni della malattia e poi della morte, e poi per l’organizzazione della partecipazione ai funerali

Il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, ha inviato al sindaco di Roma Roberto Gualtieri una lettera di ringraziamento, a nome di tutto il Collegio, per l’affetto con cui l’amministrazione e la città tutta si è stretta intorno a Papa Francesco nei giorni della malattia e della morte dando modo ai fedeli provenienti da tutto il mondo di essere presenti ad un momento spirituale tanto importante e doloroso.

Nella lettera il cardinale ricorda che Roma ha condiviso con i fedeli provenienti da tutto il mondo “la tristezza del distacco” e si è poi attivamente impegnata per rendere possibile ai pellegrini l’ultimo saluto al Pontefice nella Basilica Vaticana. E poi per organizzare la partecipazione alle esequie. Il porporato ringrazia “l’Amministrazione Capitolina, le aziende e le organizzazioni pubbliche e private, i volontari e i cittadini che in vario modo hanno contribuito a un evento così straordinario” e chiede al Sindaco di "estendere l’espressione di questi grati sentimenti all'intera Comunità cittadina".