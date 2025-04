L’arcivescovo Gian Franco Saba nuovo Ordinario Militare per l’Italia

Papa Francesco ha nominato il metropolita di Sassari alla guida della Chiesa Ordinariato militare. Nativo di Olbia, dal 2017 ha ricoperto l'incarico di arcivescovo metropolita di Sassari

Vatican News

Compirà 57 anni il prossimo 20 settembre, monsignor Gian Franco Saba nominato oggi dal Papa arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia trasferendolo dall’arcidiocesi metropolitana di Sassari.

Dopo essere entrato nel Seminario diocesano di Tempio–Ampurias ed aver proseguito gli studi nel Pontificio Seminario Regionale Umbro di Assisi, ha frequentato l’Istituto Teologico affiliato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università Lateranense, ha conseguito poi il Baccellierato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Monsignor Saba, ordinato sacerdote il 23 ottobre 1993, ha ottenuto il Dottorato in Teologia e Scienze Patristiche presso il Pontificio Istituto Patristico Augustinianum di Roma. Ha frequentato il corso di “Sistemi di comunicazione nelle relazioni internazionali” presso la Facoltà di Lettere dell’Università per Stranieri di Perugia.

Diversi gli incarichi ricoperti, per sei anni è stato assistente diocesano dei giovani di Azione Cattolica, dal 2001 direttore dell’Istituto Diocesano di Scienze Religiose. Tra il 2010 e il 2015 è stato Rettore del Pontificio Seminario Regionale Sardo a Cagliari e per due anni, fino al 2017, parroco di San Antonio Abate a San Antonio di Gallura. Nel giugno di quello stesso anno è stato nominato Arcivescovo Metropolita di Sassari ricevendo la consacrazione episcopale il 13 settembre 2017.

Monsignor Saba sostituisce monsignor Santo Marcianò, per 12 anni Ordinario Militare per l’Italia, che ieri a Roma ha celebrato la Messa crismale nella chiesa dei Santi XII Apostoli. Nell’occasione ha salutato e ringraziato i cappellani militari, giunti da diverse parti d’Italia, ricordando due momenti particolari del suo servizio alla Chiesa: la canonizzazione di Giovanni XXIII e la sua proclamazione a patrono dell’Esercito italiano e il recente Decreto di venerabilità di Salvo D’Acquisto.