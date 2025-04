Da tutto il mondo il cordoglio per la morte di Papa Francesco

Dal cardinale Zuppi, presidente della Conferenza episcopale Italiana, al capo dello Stato, Sergio Mattarella, e alla comunità internazionale. Tutti stretti intorno alla figura del Pontefice, tornato alla Casa del Padre alle 7:35 di questa mattina

Isabella H. de Carvalho ed Edoardo Giribaldi – Città del Vaticano

Da ogni angolo del pianeta si levano messaggi di cordoglio, come preghiere sospinte dal vento, a testimonianza di un amore che supera confini e fedi. Il mondo si stringe intorno alla figura di Papa Francesco, ritornato alla Casa del Padre alle 7:35 di oggi, 21 aprile.

Il messaggio della Cei

"È un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa. Affidiamo all’abbraccio del Signore il nostro amato Papa Francesco, nella certezza, come lui stesso ci ha insegnato, che 'tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso del Padre'". Così il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in un comunicato pubblicato sul sito della Cei. "Ora e' tempo di silenzio e di preghiera - ha aggiunto l'arcivescovo in un secondo messaggio - e ringraziamo Dio per il dono di Papa Francesco per il suo servizio instancabile in questi anni e per la sua testimonianza, fino all'ultimo, di fede e speranza. Con i suoi gesti e la sua parola ci ha aiutato a camminare, ad uscire, ad andare nelle periferie, anche esistenziali, ad incontrare tutte le persone ricordando che siamo Fratelli Tutti. Il mondo piange, ora e' tempo di silenzio e di preghiera, di ringraziamento per il suo servizio, per quell'immagine che ci accompagnera' nel piangere di gioia per la Resurrezione e poi nel suo darsi fino alla fine".

Il cordoglio dalle istituzioni italiane

"Ho appreso con grande dolore personale la notizia della morte di Papa Francesco, avvertendo il grave vuoto che si crea con il venire meno di un punto di riferimento che per me ha sempre rappresentato", ha scritto il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, in un comunicato pubblicato dal sito del Quirinale. "La morte di Papa Francesco", ha aggiunto, "suscita dolore e commozione tra gli italiani e in tutto il mondo. Il suo insegnamento ha richiamato al messaggio evangelico, alla solidarietà tra gli uomini, al dovere di vicinanza ai più deboli, alla cooperazione internazionale, alla pace nell’umanità. La riconoscenza nei suoi confronti va tradotta nella responsabilità di adoperarsi, come lui ha costantemente fatto, per questi obiettivi". "Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei momenti di prova e di sofferenza", ha scritto la presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. "Nelle meditazioni della Via Crucis ci ha ricordato la potenza del dono, che fa rifiorire tutto ed è capace di riconciliare ciò che agli occhi dell’uomo è inconciliabile. E ha chiesto al mondo, ancora una volta, il coraggio di un cambio di rotta, per percorrere una strada che non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce".

La solidarietà dall'Inghilterra

L’arcivescovo di York, Stephen Cottrell, che attualmente guida ad interim la Church of England, ha rilasciato un comunicato in cui ha ricordato le parole che Francesco gli rivolse durante un incontro del 2023: "Camminiamo insieme, lavoriamo insieme, preghiamo insieme". Una frase che, secondo l'arcivescovo, riassume il pontificato di Papa Francesco, "consapevole delle divisioni presenti all'interno della Chiesa", ma al contempo pronto all'ascolto e all’istituzione di "un processo di sinodalità", che rappresenta "un'eredità permanente per la Chiesa cattolica romana e per tutti noi". Re Carlo III ha reso omaggio a papa Francesco ricordandone "la compassione" e l'impegno ecumenico in un messaggio diffuso da Buckingham Palace a nome anche della regina Camilla. Due settimane fa la coppia reale lo aveva incontrato in visita privata in Vaticano a margine del viaggio a Roma.

La politica europea omaggia Francesco

Numerosi messaggi sono arrivati anche dalle istituzioni politiche europee. I fedeli "possano trovare conforto nell'idea che l'eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole", ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen su X. "Da Buenos Aires a Roma, Papa Francesco ha voluto che la Chiesa portasse gioia e speranza ai più poveri tra i poveri. Unire le persone tra loro e con la natura. Che questa speranza possa risorgere incessantemente oltre lui", il messaggio sui social del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. "Francesco sarà ricordato per il suo instancabile impegno a favore dei membri più deboli della società, della giustizia e della riconciliazione. L'umiltà e la fede nella misericordia di Dio erano i suoi principi guida", ha scritto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz. "Sapeva dare speranza, alleviare le sofferenze attraverso la preghiera e promuovere l'unità. Ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini. Piangiamo insieme ai cattolici e a tutti i cristiani che hanno cercato sostegno spirituale in Papa Francesco", il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una “persona eccezionale”, un “grande difensore della giustizia e dell'umanità” che “ha promosso il dialogo tra la Chiesa cattolica di Roma e quella russa ortodossa”. Questo il ricordo del presidente russo, Vladimir Putin, in un telegramma inviato al Vaticano e pubblicato sul sito del Cremlino. Il Pontefice godeva di grande autorità internazionale in quanto "fedele servitore dell'insegnamento cristiano, saggio religioso e statista, coerente difensore degli alti valori dell'umanesimo e della giustizia", ha sottolineato Putin, ricordando che “durante il suo pontificato ha promosso attivamente l'interazione costruttiva tra la Russia e la Santa Sede”.

Il Papa ricordato da oltreoceano

Il cordoglio per la morte di Papa Francesco arriva anche da fuori del continente europeo. "Riposa in pace, Papa Francesco", il post commemorativo pubblicato sul profilo X della Casa Bianca, accanto alle fotografie del Pontefice con il presidente e il vicepresidente degli Stati Uniti, Donald Trump e JD Vance. In un post separato, il vicepresidente americano, che aveva incontrato Francesco proprio nella mattinata di Pasqua, ha espresso la sua vicinanza alla comunità cristiana, e ha ricordato l'omelia pronunciata da Francesco in occasione del momento straordinario di preghiera sul sagrato della basilica di San Pietro tenutosi il 27 marzo 2020. "Era davvero molto bella", ha scritto Vance. Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha inviato le sue condoglianze al mondo cristiano e, in particolare, alle comunità cristiane della Terra Santa. "Uomo di profonda fede e sconfinata passione", ha scritto Herzog sul suo profilo X, Francesco "ha dedicato la sua vita a consolare i poveri e a chiedere la pace in un mondo tormentato". L'auspicio del presidente israeliano è che le preghiere del Papa per la fine dei conflitti in Medio Oriente "e per il ritorno degli ostaggi siano presto esaudite". Il presidente dell'Argentina, e suo connazionale, Javier Milei, ha scritto sui social come "nonostante le differenze che oggi sembrano minime", l'avere potuto conoscere il Papa "nella sua gentilezza e saggezza" ha rappresentato "un vero onore". Il presidente dell'India, Narendra Modi, ha ricordato sui social gli incontri con il Papa e il "suo impegno per uno sviluppo inclusivo e a tutto tondo. Il suo affetto per il popolo indiano rimarrà sempre vivo". Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato in un discorso televisivo nazionale che martedì tutte le bandiere sventoleranno a mezz'asta sugli edifici governativi in segno di rispetto per il defunto pontefice. “Per i cattolici australiani è stato un campione devoto e un padre amorevole”, ha detto Albanese. “Papa Francesco ha vissuto la sua fede e la sua vocazione con parole e azioni. È stato davvero fonte di ispirazione”.

Il ricordo di cardinali e vescovi

Il cardinale Luis Gerardo Cabrera Herrera, arcivescovo di Guayaquil, in Ecuador, ha auspicato che la parola "calda e serena" del Papa "continui ad accompagnarci alla casa del Padre come pellegrini di speranza". Cabrera Herrera, creato cardinale da Francesco nel Concistoro del 7 dicembre 2024, ha scritto come, in occasione della Pasqua, "il passaggio dalla morte alla vita, dal dolore alla gioia", Francesco si sia unito alla "risurrezione" di Gesù. "Il Signore lo accolga nella sua compagnia eterna, vicino al Padre. Grazie, Papa Francesco. Più che mai, prega per noi", è il messaggio di monsignor Éric de Moulins-Beaufort, presidente della Conferenza episcopale francese.