Carlo e Camilla in visita privata dal Papa nel loro anniversario di matrimonio

I Reali inglesi, in viaggio in Italia dal 7 al 10 aprile, sono stati ricevuti oggi pomeriggio da Francesco privatamente a Casa Santa Marta, dove il Pontefice prosegue la convalescenza dopo il ricovero al Gemelli. Dal Papa e dal Re scambio di reciproci auguri di pronta guarigione

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

In una giornata particolarmente significativa per la loro famiglia, tra il ventesimo anniversario di matrimonio e i quattro anni della morte di Filippo di Edimburgo, i Reali inglesi Carlo e Camilla – in visita ufficiale in Italia dal 7 al 10 aprile – hanno incontrato oggi pomeriggio privatamente Papa Francesco. L’appuntamento si è svolto a Casa Santa Marta dove il Pontefice è in convalescenza da oltre due settimane, dopo il ricovero al Gemelli, e dove ha ripreso di recente alcuni incontri.

La comunicazione vaticana

Riferisce la Sala Stampa della Santa Sede: “Papa Francesco ha incontrato privatamente le Loro Maestà, il Re Carlo e la Regina Camilla, nel pomeriggio di oggi. Nel corso del colloquio, il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio alle Loro Maestà in occasione dell’anniversario del loro matrimonio e ha ricambiato a Sua Maestà l’augurio di un pronto recupero della sua salute”.

Un riferimento, quest’ultimo, alle condizioni di salute del Re ricoverato in ospedale a fine marzo per gli effetti collaterali del trattamento contro il cancro diagnosticato un anno fa.

Le note di Buckingham Palace

Di un incontro ufficiale con il Papa aveva dato annuncio Buckingham Palace a inizio marzo, mentre Francesco era ricoverato da pochi giorni per la polmonite bilaterale, spiegando che i Reali inglesi avrebbero trascorso in Vaticano la prima tappa del viaggio in Italia per celebrare con il Pontefice il Giubileo. Una successiva nota del 24 marzo comunicava che Re Carlo III e la consorte non avrebbero più visto il Papa per necessità legate alla sua convalescenza. “Le Loro Maestà - si leggeva - rivolgono al Papa i migliori auguri per la sua convalescenza e attendono di rendere visita alla Santa Sede non appena egli si sarà ripreso”.

L'incontro del 2019 tra l'allora principe Carlo e il Papa in occasione della canonizzazione di Newman (Vatican Media)

L’incontro per la canonizzazione di Newman

Augurio che la coppia ha invece potuto esprimere di persona nell’incontro avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile. Carlo III oltre che monarca del Regno Unito è, com’è noto, anche capo della Chiesa anglicana. Nel 2019, alla vigilia della canonizzazione del cardinale John Henry Newman, primo britannico da oltre quarant’anni a essere proclamato santo, l’allora principe di Galles aveva firmato un articolo su L’Osservatore Romano, definendo l’evento un “motivo di festa non solo nel Regno Unito e non soltanto per i cattolici, ma anche per tutti coloro che hanno a cuore i valori che lo hanno ispirato”. Carlo aveva poi preso parte alla cerimonia in Vaticano il 13 ottobre 2019, al termine della quale aveva salutato Papa Francesco con una delegazione proveniente dal Regno Unito. I due si erano già visti il 4 aprile 2017, in occasione di una visita in Vaticano.

Il viaggio in Italia

In questi tre giorni di visita i sovrani britannici hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il Re ha potuto parlare alle Camere riunite a Montecitorio.