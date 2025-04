Francesco, il videoracconto dall’infanzia all’elezione papale

Le foto da bambino e da ragazzo, il giorno dell’ordinazione episcopale e il suo ministero a Buenos Aires, l’intensità dei suoi gesti e le sue parole: in due minuti e mezzo, tra foto e video, la storia di Jorge Mario Bergoglio dall’infanzia al 13 aprile 2013 quando alla folla in Piazza San Pietro si presentò come il Papa "arrivato dalla fine del mondo"

