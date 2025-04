Le spoglie di Papa Francesco da Santa Marta in Basilica Vaticana

Dalla sua residenza a Santa Marta alla Basilica di San Pietro dove le spoglie di Papa Francesco, scomparso nel Lunedì dell’Angelo, riceverà l’omaggio dei fedeli prima della messa esequiale previste per sabato. Prima la preghiera introduttiva nella cappella poi la processione con i cardinali, i patriarchi, il cardinale Camerlengo Kevin Farrell e il maestro delle celebrazioni pontificie, monsignor Diego Ravelli. Sulle spalle dei sediari pontifici, il feretro del Papa ha percorso la Via della Sacrestia, passando per la Piazza dei Protomartiri Romani, uscendo in Piazza San Pietro attraverso l’Arco delle Campane. Ventimila persone con lunghi applausi hanno salutato il passaggio del feretro di Papa Francesco, la processione è giunta all’interno della Basilica e, davanti l’altare della Confessione la bara del Pontefice è stata collocata a terra. Alle 11 inizierà l’omaggio dei fedeli, la Basilica resterà aperta fino alle 24. Domani l’apertura è prevista per le 7 la chiusura alle 24. Venerdì, il giorno prima dei funerali, sarà aperto alle 7 fino alle 19

