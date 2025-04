Reina: "Grazie Francesco per la tua profezia e il tuo grido di pace"

In un video il cardinale vicario per la Diocesi di Roma ricorda il suo primo incontro personale con Papa Francesco, nel luglio del 2013 a Lampedusa: "Il Papa ha rimesso al centro il Vangelo, ha chiesto alla Chiesa di essere esemplare e fedele all'insegnamento di Cristo". Il porporato sottolinea inoltre le note dominanti del pontificato di Francesco: "Ha offerto la sua sofferenza per la pace nel mondo. Abbiamo la responsabilità di continuare quanto lui stesso ci ha dato"

