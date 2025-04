Il Papa a Santa Marta, lunghi periodi senza ossigeno e incontri coi superiori della Curia

La Sala Stampa della Santa Sede offre aggiornamenti sulle condizioni di salute di Francesco, convalescente nella sua residenza vaticana: quadro stazionario con lievi miglioramenti, come emerso dalla auscultazione dei polmoni. Incontri in questi giorni con il sostituto Peña Parra, l'arcivescovo Gallagher, monsignor Russo, capi Dicastero. La celebrazione della Domenica delle Palme presieduta dal cardinale Sandri, su delega del Pontefice. Nessuna previsione per i riti della Settimana Santa

Isabella H. de Carvalho – Città del Vaticano Il Papa prosegue la convalescenza a Casa Santa Marta e il quadro clinico è stazionario con graduali miglioramenti dal punto di vista motorio e respiratorio. Sono questi gli ultimi aggiornamenti della Sala Stampa della Santa Sede riguardo la salute di Francesco, che dal 23 marzo è convalescente al Vaticano dopo la dimissione dal Policlinico Gemelli. Francesco riesce a non fare uso dell'ossigenazione per periodi prolungati. Usa "residualmente" quella ad alti flussi e soprattutto "per fini terapeutici". L'incontro di circa una ventina di minuti con i Reali inglesi Carlo e Camilla il 9 aprile si è svolto infatti senza l'ausilio dell'ossigenazione. Positive anche le analisi del sangue e i miglioramenti si riscontrano anche dalla auscultazione dei polmoni. Incontri con i collaboratori Francesco continua anche la sua attività lavorativa visionando documenti e incontrando collaboratori. La Sala Stampa riferisce che negli ultimi giorni ha incontrato il sostituto della Segreteria di Stato, monsignor Edgar Peña Parra, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, e monsignor Luciano Russo, segretario per le rappresentanze pontificie. Oltre a loro, anche alcuni capi Dicastero e superiori della Curia Romana. In Evidenza 10/04/2025 Il Papa a sorpresa a San Pietro per pregare alla tomba di Pio X Ancora un'uscita fuori programma di Francesco, come domenica scorsa, da Casa Santa Marta dove prosegue la convalescenza e ha ripreso alcuni incontri. Il Pontefice intorno alle 13 ... La "passeggiata" nella Basilica di San Pietro L'umore del Pontefice continua ad essere "buono", come si è visto dalla sua "passeggiata" di ieri nella Basilica di San Pietro. Su questo momento a sorpresa, la Sala Stampa della Santa Sede spiega che "il Papa stava facendo una passeggiata e ha scelto di prolungarla per andare a pregare in Basilica". I riti della Settimana Santa Per il momento non ci sono previsioni e indicazioni sui riti della Settimana Santa, né sulla presenza del Pontefice durante le celebrazioni che dipenderà anche dalle condizioni metereologiche. La Sala Stampa conferma tuttavia che, su delega di Francesco, sarà il cardinale Leonardo Sandri a celebrare la Messa della Domenica delle Palme il 13 aprile.