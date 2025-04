Il Papa ha incontrato il vice presidente Usa JD Vance a Santa Marta

Breve incontro di pochi minuti per scambiarsi gli auguri di Pasqua. Ieri l'udienza con il cardinale Parolin in Segreteria di Stato

Vatican News

Questa mattina, poco dopo le 11:30, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha avuto un breve incontro privato con il vice presidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, spiegando che l’incontro, durato alcuni minuti, ha dato modo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua.

In viaggio in Italia con la famiglia, Vance era stato ricevuto ieri mattina in Segreteria di Stato dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato dall'arcivescovo Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Un colloquio cordiale, durante il quale - ha informato una nota vaticana - è stato rinnovato il comune impegno nel proteggere il diritto alla libertà religiosa e di coscienza e vi è stato uno scambio di opinioni sulla situazione internazionale, specialmente sui Paesi segnati dalla guerra, da tensioni politiche e da difficili situazioni umanitarie, con particolare attenzione ai migranti, ai rifugiati, ai prigionieri.

Venerdì pomeriggio il vice presidente aveva partecipato, con la moglie e i tre figli, alla Celebrazione della Passione nella Basilica di San Pietro, presieduta nella basilica di San Pietro dal cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali.