Tanti adolescenti a Roma per il Giubileo e per salutare Francesco

Migliaia di ragazzi e ragazze da tutto il mondo stanno attraversando in queste ore la Porta Santa della Basilica di San Pietro dove si recano a rendere omaggio al Pontefice defunto. Nel pomeriggio la "Via Lucis" e l'iniziativa "Dialoghi con la città". La loro voce: "Siamo venuti qua a Roma per vedere il Papa. Ma adesso lo potremmo vedere tutti i giorni con Gesù"

Isabella H. De Carvalho - Città del Vaticano

Una famiglia cammina per Via della Conciliazione con magliette abbinate in cui si vede un sorridente Carlo Acutis con l’aureola. Il giovane beato avrebbe dovuto essere canonizzato dal Papa domani 27 aprile in piazza San Pietro, nel contesto del Giubileo degli adolescenti. Nonostante la sospensione della celebrazione a causa della morte di Francesco, l’evento giubilare si sta comunque svolgendo seppur con un programma ridotto. Parteciperanno comunque domenica, secondo giorno dei Novendiali, alla Messa in suffragio del Papa.

Attraverso la Porta Santa per salutare il Papa

Soprattutto molti ragazzi giunti a Roma, stanno affollando in queste ore le strade della città dirigendosi verso la basilica Vaticana per varcare la Porta Santa e salutare il Pontefice un’ultima volta. Come per esempio il gruppo di cento sardi venuti dalla diocesi Ales-Terralba che si sono svegliati alle 3 di notte. "La notizia del Papa ci ha un po’ scossi", racconta Mattia, 15 anni. "Però ne abbiamo approfittato per venire a trovare Francesco e per pregare. Poi volevamo partecipare al Giubileo perché è un evento unico". Tutti coloro che sono in fila per rendere omaggio al compianto Pontefice passano attraverso la Porta Santa, nell’itinerario che le autorità hanno delineato per gestire il flusso continuo di fedeli. Mattia spiega che di Bergoglio ricorderà "l’apertura verso i giovani e la modernità della Chiesa. Ha portato una Chiesa nuova, più aperta per tutti", aggiunge.

"Via Lucis" e "Dialoghi con la città"

Oltre ai pellegrinaggi giubilari, gli adolescenti hanno anche un altro appuntamento all’Eur oggi pomeriggio presso le scalinate della Basilica dei Santi Pietro e Paolo, dove pregheranno la “Via Lucis”, che ripercorre la vita di Gesù con il pensiero rivolto a Papa Francesco. Nel pomeriggio di sabato invece nelle piazze del centro di Roma ci saranno momenti di incontro a carattere spirituale, culturale e artistico come parte dell’iniziativa Dialoghi con la città. Molti gruppi proveranno anche a unirsi alle esequie del Pontefice domattina in piazza San Pietro.

"Adesso potremo vedere il Papa tutti i giorni con Gesù"

"Vogliamo andare, ma non so se riusciremo perché ci sarà tanta gente. Abbiamo già avuto il privilegio di vederlo oggi. Siamo riusciti a stare tanto tempo in basilica, è stato bello. È stata un’esperienza diversa perché due anni fa l’abbiamo visto nella Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona, da vicino, quando stava bene", racconta Claudia, una madre portoghese venuta con una quindicina di connazionali. Nel 2000 lei e gli altri genitori presenti avevano partecipato al Grande giubileo e ora sono tornati per portare i loro figli, nipoti e altri giovani parrocchiani a vivere questo Anno Santo della misericordia. Clara, 11 anni, dice di essere stata fortunata ad entrare nella basilica anche se il Giubileo degli Adolescenti sta avvenendo in un contesto diverso da quello previsto. Mentre Diogo, 10 anni, con l’innocenza della sua giovanissima età e la voce timida, aggiunge che "siamo venuti qua a Roma per vedere il Papa. Ma adesso lo potremmo vedere tutti i giorni con Gesù".