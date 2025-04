Funerali di Papa Francesco, il servizio dei media vaticani

Piazza San Pietro, a lato la fila dei fedeli diretti in Basilica per l'omaggio a Papa Francesco (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Saranno 15 le lingue, comprese quattro lingue dei segni, con le quali Radio Vaticana Vatican News seguirà in diretta la celebrazione delle esequie in Piazza San Pietro e il successivo percorso che, attraverso le strade di Roma, accompagnerà il feretro del Pontefice alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Le telecamere aeree e terrestri gestite dal Centro Televisivo Vaticano - Vatican Media

Un evento che richiama il mondo intero nell’abbraccio al Papa, con la memoria collettiva che deve risalire indietro di 20 anni per ritrovarne uno analogo con la Messa funebre per Giovanni Paolo II, l’8 aprile 2005. Ma soprattutto un evento unico per i media contemporanei, che mai avevano documentato la traslazione delle spoglie di un Pontefice dal Vaticano in un altro luogo per la sepoltura. È quanto accadrà domani, 26 aprile, a partire dalle ore 10, quando Radio Vaticana Vatican News seguirà la lunga diretta della Messa esequiale per Papa Francesco e del successivo corteo che accompagnerà il feretro alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione secondo quando disposto dal Papa stesso.

Lingue e tv

Per consentire la più ampia possibilità di seguire questo avvenimento, i media vaticani hanno predisposto teleradiocronache live in 15 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese, brasiliano, portoghese, tedesco, polacco, vietnamita, cinese, arabo), comprese 4 Lingue dei segni (italiano, spagnolo, francese, americano). Le riprese tv, curate dal Centro Televisivo Vaticano - Vatican Media, saranno aeree e terrestri e copriranno sia l’area di Piazza San Pietro sia l’intero percorso del feretro papale fino alla Basilica mariana. A livello editoriale, tra scritto e parlato, cronache e approfondimenti saranno offerti in 56 lingue, le stesse che compongono il sistema informativo di Radio Vaticana Vatican News e de L’Osservatore Romano

Canali e piattaforme della diretta

Nel dettaglio l’evento del 26 aprile potrà essere seguito:



sul Portale Vatican News (www.vaticannews.va)

Sui canali YouTube di Vatican News

Sule web radio di Radio Vaticana Vatican News in 11 lingue

Via onde corte in inglese, francese, portoghese verso l'Africa

Su Facebook, la diretta in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco

Su Instagram la diretta in italiano, portoghese, tedesco

La copertura in italiano

Saranno tre le postazioni per la diretta in lingua italiana, due allestite in Piazza San Pietro e una all’esterno della Basilica di Santa Maria Maggiore. La teleradiocronaca inizierà dalla postazione allestita sul Braccio di Carlo Magno intorno alle 8.10. All’incirca alle 9.30 la linea passerà allo studio centrale di Palazzo Pio per la cronaca della Messa esequiale che inizierà alle 10. La linea sarà condivisa a anche la postazione di Santa Maria Maggiore, che pure offrirà fin dal mattino raccoglierà la preghiera e l’attesa dei fedeli. Le frequenze utilizzate per la diretta in lingua italiana saranno:

103.8 FM per Roma città

105 FM per Roma e provincia

DAB+ la radio digitale (per informazioni www.digitalradio.it)

canale tv 733 zona di Roma

satellite Eutelsat