Il funerale di Francesco sul canale ufficiale della Chiesa Copta Ortodossa

Per volere di Tawadros II di Alessandria, Papa della Chiesa ortodossa copta, la Messa esequiale di Papa Francesco viene trasmessa da ME Sat Channel, canale ufficiale della Chiesa Copta Ortodossa, che raggiunge Usa, Canada, Australia, Medio Oriente, Africa ed Europa

Vatican News

La televisione del Patriarcato copto-ortodosso, ME Sat Channel, Canale ufficiale della Chiesa Copta Ortodossa, che trasmette in Egitto ed anche nelle comunità della diaspora, specialmente in Canada, Stati Uniti e Australia trasmette oggi, 26 aprile, in diretta, la Messa esequiale di Papa Francesco, per disposizione di Tawadros II di Alessandria, Papa della Chiesa ortodossa copta. L' emittente raggiunge circa 20 milioni di utenti, un bacino che supera quello dei fedeli copto-ortodossi nel mondo. E' la prima volta che ME Sat Channel trasmette una celebrazione cattolica.