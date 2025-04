Conclave, diritto di voto per i cardinali oltre il numero di 120

In una dichiarazione la Congregazione dei porporati spiega che anche i cardinali che eccedono al limite fissato dalla costituzione Universi Dominici Gregis, hanno diritto di eleggere il Pontefice. Esprimono poi apprezzamento per la decisione del cardinale Becciu di non partecipare al Conclave

Vatican News In una dichiarazione della Congregazione dei cardinali, resa nota dalla Sala Stampa della Santa Sede, si rendono note due questioni di carattere procedurale su cui si è dibattuto in questi giorni. Riguardo i cardinali elettori, la Congregazione ha sottolineato che Papa Francesco, avendo creato un numero di porporati superiore a 120, limite indicato dal n. 33 della Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di San Giovanni Paolo II, pubblicata il 22 febbraio 1996, "ha dispensato da tale disposizione legislativa". Pertanto i cardinali eccedenti il numero limite, in base alla norma 36 della stessa Costituzione Apostolica, "hanno acquisito il diritto di eleggere il Romano Pontefice, dal momento della loro creazione e pubblicazione". Il secondo punto riguarda la decisione del cardinale Giovanni Angelo Becciu di non entrare in Conclave, "avendo a cuore il bene della Chiesa" ma anche per contribuire "alla comunione e alla serenità" della riunione dei porporati che eleggeranno il nuovo Pontefice. "La Congregazione dei Cardinali esprime apprezzamento per il gesto da lui compiuto ed auspica che gli organi di giustizia competenti possano accertare definitivamente i fatti".