Nugnes: per il Papa chiediamo il dono della salute, per il mondo la pace

In Vaticano si rinnova stasera, terzo venerdì di Quaresima, la preghiera del Rosario per invocare la guarigione del Pontefice. Don Armando Nugnes, rettore del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide”, in piazza San Pietro invita ad implorare a Dio, insieme al Papa, anche “che questo nostro mondo ritrovi la via della fraternità e della pace"

Vatican News "Anche questa sera ci raduniamo in preghiera, in comunione con il Santo Padre Francesco. Per lui chiediamo il dono della salute del corpo e della consolazione dello spirito. Insieme a lui chiediamo al Signore che questo nostro mondo ritrovi la via della fraternità e della pace". Sono le parole con le quali don Armando Nugnes, rettore del Pontificio Collegio Urbano "de Propaganda Fide", ha introdotto stasera, 21 marzo, in piazza San Pietro, il Rosario per il Papa, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio scorso. L'appuntamento si rinnova ogni sera, da più di tre settimane, per chiedere la grazia della guarigione del Pontefice. Ad organizzare l'orazione è stato proprio il Collegio "de Propaganda Fide". Un momento dlela recita del Rosario in PIazzaq San Pietro (VATICAN MEDIA Divisione Foto) La recita dei Misteri dolorosi Davanti all'immagine di "Maria Madre della Chiesa" collocata sul sagrato della Basilica vaticana, il rettore Nugnez ha guidato la preghiera mariana alla presenza di altri cardinali, vescovi, prelati, sacerdoti, religiosi e religiose della Curia romana e della Diocesi di Roma e di centinaia fedeli che si ritrovano anche a lume di fiaccole per affidare all'intercessione della Vergine il Successore di Pietro. Dopo la meditazione dei Misteri dolorosi, nel terzo venerdì di Quaresima, e la recita del Salve Regina, terminate le Litanie lauretane, il celebrante ha invocato Dio perché, "perseverando nella fede, cresciamo nell'amore e camminiamo insieme fino alla meta della beata speranza". Infine l'assemblea ha intonato l'Oremus pro Pontifice, ed è stata congedata dal cardinale con la benedizione. I fedeli durante la recita del Rosario in Piazza San Pietro (VATICAN MEDIA Divisione Foto)