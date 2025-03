Zani: accompagniamo il Papa con la preghiera

In piazza San Pietro, il Rosario per il Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. A guidarlo l’archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa che ha affidato il vescovo di Roma alla Vergine: “Invochiamo Maria per la salute di Francesco”

Vatican News “Con la recita del Rosario, invochiamo la Vergine Maria, Madre della Chiesa, per la salute dal Santo Padre Francesco che accompagniamo ogni giorno”. Con queste parole monsignor Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, ha introdotto questa sera, 20 marzo, il Rosario per la salute del Papa in piazza San Pietro. Fedeli in piazza San Pietro (Vatican Media) A meditare i Misteri della Luce, quelli, cioè, che riguardano la manifestazione della divinità di Gesù Cristo - “Il battesimo di Gesù nel fiume Giordano”, “Il primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana”, “L'annuncio del Regno di Dio e l'invito alla conversione”, “La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor”, “L'istituzione dell'Eucaristia” -, c’erano cardinali, vescovi, prelati, sacerdoti, religiosi e religiose della Curia romana e della Diocesi di Roma. Dopo la recita delle cinque decine di Ave Maria, il Salve Regina e le Litanie lauretane, monsignor Zani ha invocato Dio affinchè, per intercessione della Vergine, sostenga la fede e ravvivi la speranza dei credenti, "perché nessun ostacolo" possa far "deviare dalla strada che porta alla salvezza". Infine, la preghiera mariana si è chiusa con l'Oremus pro Pontifice e un canto alla Vergine Maria. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui