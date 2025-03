De Mendonça: accogliamo il Magistero della fragilità e della sofferenza

Guidato dal prefetto del Dicastero per la Cultura, anche stasera 9 marzo il Rosario per la salute del Papa ha riunito in piazza San Pietro la Curia Romana, diversi sacerdoti, decine di fedeli. Non solo i cristiani pregano per il Pontefice - ha sottolineato il porporato -, anche i fedeli di altre religioni e perfino molti non credenti uniscono i loro cuori attorno a Papa Francesco. "Maria ci insegni l'arte di condividere fraternamente il peso della croce"

Vatican News Ci si è stretti anche questa sera, prima Domenica di Quaresima, sul sagrato della basilica vaticana per recitare il Rosario - organizzato dalla Segreteria di Stato e dalla Diocesi di Roma - e invocare la guarigione del Papa. Lo si fa in diverse parti del mondo dal 14 febbraio quando è cominciato il ricovero ospedaliero di Francesco. "E non sono solo i cristiani a farlo, anche i fedeli di altre religioni e perfino molti non credenti uniscono i loro cuori attorno a Papa Francesco", ha sottolineato il prefetto del Dicastero per la Cultura, cardinale José Tolentino De Mendonça, nell'introduzione dei Misteri Gloriosi. Alcuni fedeli in piazza San Pietro che recitano il Rosario per il Papa "Le nostre preghiere e il nostro affetto gli siano vicini e che allo stesso tempo diventiamo sempre di più disponibili ad accogliere il Magistero della fragilità e della sofferenza che stiamo ricevendo in questo momento dal Santo Padre", ha detto ancora il porporato precisando che il Magistero di Francesco è "prezioso" e "ci responsabilizza nell'accompagnamento e nella cura dei malati, dei poveri e di tutti coloro che soffrono". Poi l'affidamento a Maria, "custode e maestra della speranza rimasta fedelmente ai piedi della croce di Gesù": Lei "ci insegni l'arte di condivivede fraternamente il peso della croce". In Evidenza 09/03/2025 Dal 10 marzo Rosari per il Papa in Aula Paolo VI dopo la Meditazione pomeridiana Da lunedì, la preghiera mariana per la salute del Pontefice si svolgerà in Sala Nervi e sarà trasmessa in diretta sugli schermi in piazza San Pietro e attraverso i media vaticani. ... Davanti all’immagine di “Maria Madre della Chiesa”, la recita del Salve Regina, terminate le Litanie lauretane. E l'acclamazione conclusiva a "Maria Santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine". Infine, come di consueto, il canto Oremus pro Pontifice, e il congedo con la benedizione sull'assemblea. Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui

