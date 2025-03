Roche: invochiamo Maria, madre che assiste e consola, per la salute del Papa

Per la nona sera consecutiva, la recita del Rosario per la salute di Francesco in Piazza San Pietro

Vatican News

"Fratelli e sorelle, questa sera, con la recita del Rosario, invochiamo Maria, salute degli infermi, per la salute dal Santo Padre Francesco". Con queste parole, il cardinale Arthur Roche, prefetto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ha introdotto il Rosario in Piazza San Pietro di questa sera, 4 marzo, per chiedere la guarigione di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio scorso. Nel nono appuntamento consecutivo di preghiera, organizzato dalla Segreteria di Stato e dalla Diocesi di Roma, il porporato ha evidenziato la natura della Vergine, quale partecipante "singolare" al "mistero della Croce", capace di risplendere "come segno di speranza per quanti invocano il suo aiuto". Il suo essere "madre premurosa" è una fonte di assistenza e consolazione per "ciascuno dei figli che Gesù le ha affidato".

La recita del Rosario per Papa Francesco in Piazza San Pietro

Come di consueto, proprio l'immagine di “Maria Madre della Chiesa” collocata sul sagrato della Basilica vaticana, ha vegliato sulla preghiera, alla quale hanno partecipato cardinali, vescovi, prelati, sacerdoti, religiosi e religiose della Curia romana e della diocesi di Roma, oltre a centinaia di fedeli che, alle 21 di ogni giorno dal 24 febbraio, si ritrovano nell’abbraccio dell’emiciclo berniniano per affidare all’intercessione della Vergine la guarigione di Francesco.

Dopo la meditazione dei misteri dolorosi e la recita del Salve Regina, e al termine delle Litanie lauretane, il cardinale Roche ha invocato Dio affinché mandi il suo Spirito "in aiuto alla nostra debolezza, perché, perseverando nella fede, cresciamo nell’amore e camminiamo insieme fino alla meta della beata speranza". Infine l'assemblea ha intonato l’Oremus pro Pontifice nostro, e il cardinale ha congedato i partecipanti con la benedizione.

La recita del Rosario in Piazza San Pietro