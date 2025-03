Da domani il Rosario serale per il Papa torna in piazza San Pietro alle 19.30

Dopo la conclusione domattina degli esercizi spirituali della Quaresima la preghiera mariana per Francesco, aperta ai fedeli che desiderano partecipare, sarà nuovamente recitata davanti alla Basilica vaticana. A guidarla questa sera, ancora in Aula Paolo VI, sarà monsignor Filippo Iannone, prefetto del Dicastero per i testi legislativi. Domani la Messa del cardinale Parolin con il Corpo diplomatico presso la Santa Sede

Vatican News

Domani, 14 marzo, tornerà in Piazza San Pietro il Rosario per la salute del Papa organizzato dalla Segreteria di Stato e dalla Diocesi di Roma. Sarà recitato dalle 19.30 con i membri della Curia Romana e le persone che lo desiderano sono invitate a partecipare come accaduto ogni sera a partire dal 24 febbraio. A guidarlo questa sera, ancora in Aula Paolo VI, sarà monsignor Filippo Iannone, Prefetto del Dicastero per i testi legislativi.

Preghiera e affetto per il Papa

L'appuntamento - che in origine si teneva alle 21 e che durante il tempo degli Esercizi Spirituali si è spostato in Aula Paolo VI alle 18 dopo la meditazione pomeridiana a cura del predicatore pontificio padre Roberto Pasolini OFMCap. e dopo i Vespri - ha riunito ogni sera fedeli che, spesso con fiaccole in mano, hanno voluto esprimere la vicinanza e l'affetto per Francesco ancora ricoverato al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale. A sostare in preghiera non solo sacerdoti, religiose e religiosi ma anche famiglie, semplici cittadini e turisti. Molte anche le persone che lo hanno seguito spiritualmente a distanza collegandosi ai media vaticani, che continuano a trasmettere quotidianamente il Rosario in diretta. Momenti che hanno avuto il loro culmine il 6 marzo scorso, quando all'inizio dell'undicesimo Rosario consecutivo è risuonata a San Pietro e in tutto il mondo la voce del Pontefice registrata in ospedale: “Vi ringrazio di cuore per le preghiere per la mia salute. Che Dio vi benedica”.

Domani la Messa presieduta da Parolin

Domani mattina, 14 marzo, si ricorda inoltre che il cardinale segretario di Stato Pietro Pietro Parolin presiederà alle 10.30 una Messa per il Papa nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico alla presenza del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede.