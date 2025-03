Dal 10 marzo Rosari per il Papa in Aula Paolo VI dopo la Meditazione pomeridiana degli Esercizi

Da lunedì, la preghiera mariana per la salute del Pontefice si svolgerà in Sala Nervi e sarà trasmessa in diretta sugli schermi in piazza San Pietro e attraverso i media vaticani. Al termine degli Esercizi Spirituali, venerdì 14 marzo, questo appuntamento riprenderà in una modalità rinnovata, rimanendo segno di fede e di comunione ecclesiale

Vatican News

A partire da domani, 10 marzo, fino al 14 marzo, in concomitanza con l’inizio degli Esercizi Spirituali della Curia Romana, la recita serale del Santo Rosario per la salute del Papa sarà anticipata alle 18.00 circa e si terrà in Aula Paolo VI. L'appuntamento sarà dunque dopo la recita dei Vespri e dopo la Meditazione degli Esercizi Spirituali. Per stasera, domenica 9 marzo, la preghiera si svolgerà come è stato finora in piazza San Pietro.

Come da tradizione, questo tempo di raccoglimento e preghiera rappresenta un momento di silenzio e discernimento per i collaboratori del Santo Padre, i quali si uniranno in spirito di riflessione e di ascolto della Parola di Dio, continuando a pregare per la sua salute.

I fedeli che desiderano partecipare a questo ulteriore momento di preghiera potranno seguirlo in diretta sugli schermi in Piazza San Pietro o attraverso i media vaticani.

Al termine degli Esercizi Spirituali, venerdì 14 marzo, la preghiera comunitaria riprenderà in una modalità rinnovata, rimanendo segno di fede e di comunione ecclesiale.