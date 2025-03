"Missionari di speranza", il tema della Giornata Migranti e Rifugiati 2025

Reso noto il tema scelto da Papa Francesco per la 111ª ricorrenza che quest’anno non sarà celebrata come di consueto l’ultima domenica di settembre, ma il 4 e 5 ottobre in occasione del Giubileo del Migrante e del Mondo Missionario

Vatican News "Migranti, missionari di speranza", questo il tema scelto da Papa Francesco per la 111ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato che quest'anno non ricorrerà come di consueto l'ultima domenica di settembre, ma verrà celebrata il 4 e 5 ottobre, in occasione del Giubileo del Migrante e del Mondo Missionario. Ad annunciarlo è una nota del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano integrale, coinvolto nella organizzazione della Giornata, in cui si sottolinea che "alla luce del Giubileo, il tema evidenzia il coraggio e la tenacia dei migranti e dei rifugiati, i quali testimoniano quotidianamente la speranza nel futuro nonostante le difficoltà. È la speranza di raggiungere la felicità anche oltre i confini, la speranza che li porta ad affidarsi totalmente a Dio". "Migranti e rifugiati diventano 'missionari di speranza' nelle comunità in cui vengono accolti - afferma il DSSUI - contribuendo spesso a rivitalizzarne la fede e promuovendo un dialogo interreligioso basato su valori comuni. Essi ricordano alla Chiesa il fine ultimo del pellegrinaggio terreno, cioè il raggiungimento della Patria futura".