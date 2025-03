Parolin: il Papa possa ristabilirsi e tornare presto tra noi

Il segretario di Stato celebra una Messa per la salute del Pontefice nella Cappella Paolina alla presenza degli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede. Da una loro richiesta l’idea della celebrazione, durante la quale è stato ricordato il dodicesimo anniversario di pontificato di Francesco: "Preghiamo per lui anche personalmente". Dal cardinale l’invito alla carità verso il prossimo e a “disarmare il linguaggio”, non usando parole offensive perché “lì inizia la guerra"

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

È una preghiera “intensa” e “viva” quella elevata al cielo dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, per la salute di Papa Francesco. “Ci riuniamo in preghiera questa mattina per l’intenzione della salute del Santo Padre, perché possa ristabilirsi e ritornare presto tra di noi”, ha detto il cardinale durante la Messa presieduta questa mattina, 14 marzo, nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico alla presenza del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Una liturgia organizzata a seguito di una richiesta degli stessi ambasciatori e celebrata con l'intenzione della guarigione del Papa, ricoverato da circa un mese al Policlinico Gemelli. Non è mancato, durante la Messa - concelebrata con i superiori della Segreteria di Stato - il ricordo dell’anniversario di ieri dei 12 anni di pontificato di Jorge Mario Bergoglio: “Allora la nostra preghiera si fa ancora più intensa e più viva”.

Un momento della celebrazione

L'amore al prossimo, banco di prova dell'amore per Dio

E tutta sul senso e l’importanza della preghiera, ma anche sul tema della parola e delle relazioni quali strumenti di pace, si è snodata l’omelia – intervallata da diversi passaggi a braccio - del segretario di Stato. Nella preghiera “non si tratta di formulare una richiesta, perché Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno”, quanto “in primo luogo, di metterci in ascolto del Signore”, ha spiegato Parolin. Innanzitutto, bisogna offrire a Dio un cuore “aperto e attento alle Sue parole”, poi va ricercata la volontà di Dio “nel rapporto con gli altri, nelle relazioni con quelli che ci stanno accanto”. Relazioni che devono essere sempre fondate sulla “carità”, perché “l’amore al prossimo è il banco di prova del nostro amore nei confronti di Dio”.

Le guerre "nascono dal cuore dell'uomo"

Parolin ha ricordato, in tal senso, il Vangelo in cui Gesù mette il moto dell’ira o le offese verbali “sullo stesso piano dell’omicidio”. “Sembra un po’ paradossale – ha sottolineato il cardinale - sembra un po’ esagerato, un po’ estremo, ma è proprio così…”. Quante volte il Papa ha affermato che le stesse guerre nascono “da dentro”, dal cuore dell’uomo, dalla mancanza di parola, intesa come dialogo, e dall’abbondanza di parole cattive. Il cardinale ricalca questo pensiero: “Le guerre che scoppiano nel mondo, le guerre che insanguinano il nostro pianeta e che noi con la nostra diplomazia cerchiamo di evitare, prima di tutto, e poi eventualmente anche di risolvere, di concludere, non nascono nei campi di battaglia (se ci sono ormai campi di battaglia perché tutto è diventato campo di battaglia, anche le città, anche dove vivono i civili): nascono dentro qui, nascono nel cuore dell’uomo, nascono dai sentimenti di odio, di ostilità, che noi portiamo nei confronti degli altri. E da qui, poi, si traducono in atteggiamenti di odio e di ostilità”.

La Messa nella Cappella paolina

Disarmare il linguaggio

“La mano è armata dal cuore e la mano è armata anche dalla bocca”, ha affermato ancora Parolin, ribadendo l’invito a “disarmare il linguaggio” per arrivare alla pace: “Non usare un linguaggio aggressivo, non usare un linguaggio offensivo nei confronti degli altri, perché è lì – il Signore ce lo ricorda – che comincia la guerra. Quando sentiamo e proferiamo parole di disprezzo, di avversione e di odio nei confronti degli altri”.

Passare dallo scontro alla benevolenza

La carità, pertanto, ha “la priorità su tutti gli altri obblighi compresi quelli di culto”, ha sottolineato ancora il Segretario di Stato. “La riconciliazione con un fratello, con una sorella che ha qualcosa contro di noi, vale a dire qualcuno che abbiamo offeso, che abbiamo giudicato male, che abbiamo maltrattato”: se prima non si compie questo gesto, diventa “un atto purtroppo ipocrita” accostarsi alla Eucarestia, “dono al Signore”.

Non basta limitarsi a dire “scusami”, quanto piuttosto cambiare atteggiamento, fare qualcosa di “radicale” quale “mettere da parte ogni strategia di confrontazione per cercare invece di abbracciare buoni sentimenti”, ha rimarcato il segretario di Stato: “Si tratta di passare dalla logica dello scontro alla benevolenza, partendo proprio da chi ci è avverso, che consideriamo forse nostro nemico”. La preghiera, in tal senso, aiuta a “riconoscere umilmente che da soli non ce la facciamo”, che “abbiamo bisogno di un aiuto che ci viene dall’altro” e “di una mano che ci viene dall’alto”. Al contempo la preghiera rende evidente “che ogni volta che il Signore ci chiede qualcosa, non ci chiede qualche cosa di impossibile ma è Lui stesso che per primo ce lo dà, ci mette a disposizione i mezzi per realizzare la Sua Parola”. Dio dona amore e benevolenza verso il prossimo, si tratta allora di “aprire il nostro cuore ad accogliere un dono, prima ancora che di eseguire un comando”.

Gli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede presenti alla Messa

Continuare a pregare per il Papa "anche personalmente"

In quest’ottica, ha concluso il cardinale, “la preghiera per la salute del Santo Padre acquista nuovo slancio per elevarsi con fiducia” a Dio che dona “ogni bene”. Al termine della celebrazione, Parolin ha ringraziato “per questa bella e opportuna iniziativa”: “Abbiamo pregato per il Papa: continuiamo a farlo anche personalmente”.