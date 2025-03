Il Papa risponde a una moglie tradita: "Il perdono trae forza dalla grazia di Dio"

Sul mensile “Piazza San Pietro”, la risposta di Francesco a Catia, una donna che chiede come si può perdonare il tradimento del marito. “Il perdono è un atto libero, personale, che trae forza dallo spirito, dalla grazia e dall’amore di Dio”, scrive il Pontefice in una lettera scritta prima del ricovero

Vatican News

“Non è facile perdonare, soprattutto quando si è traditi nell’amore, nelle parole, nella fiducia. L’amore nel matrimonio va sempre migliorato, guardando a Gesù, a Maria, all’inno della carità di San Paolo. Se c’è l’amore, l’amore è capace di pazientare, ricucire, riparare”. Lo scrive Papa Francesco dalle pagine di Piazza San Pietro, il mensile diretto da padre Enzo Fortunato che esplora temi di fede, spiritualità e vita quotidiana. Il Pontefice, come ogni mese, risponde a una delle lettere a lui indirizzate. Questa volta è la missiva di una donna tradita dal marito che si interroga se perdonare, chiedendo un segno per comprendere che perdonare "l’imperdonabile" sia davvero la cosa giusta.

La grazia del perdono

Precedentemente al suo ricovero, il Papa ha prestato attenzione al caso di Catia che rappresenta la condizione di tante coppie e famiglie di oggi. “Ogni storia, tuttavia, è sempre speciale, diversa, unica. Il perdono è un atto libero, personale, che trae forza dallo spirito, dalla grazia e dall’amore di Dio”, scrive il Pontefice che spinge al perdono, suggerendo un percorso ben definito: “In questa ricerca dell’amore vero con pazienza, amabilità, benevolenza, reciprocità, Catia, lei può chiedere a suo marito di fare insieme un cammino di accompagnamento, ad esempio alcuni incontri con una coppia cristiana impegnata a sostenere le coppie ferite, condividendo le esperienze di vita, le difficoltà, il perdono, la riconciliazione”.

I contributi nella rivista

Oltre alla lettera del Papa, nelle pagine del numero di marzo di Piazza San Pietro si trova l’ampio reportage sul Summit internazionale sui diritti dei bambini dal titolo “Amiamoli e Proteggiamoli” svoltosi in Vaticano lo scorso 3 febbraio alla presenza di Papa Francesco con oltre cinquanta leader mondiali. Poi i dodici anni di pontificato del Santo Padre con le immagini dei momenti più significativi e le scelte che hanno rivoluzionato la Chiesa. "Un pontificato che sta scrivendo la storia" è il titolo del contributo della giornalista americana Norah O’Donnel, volto del network CBS News, tra le croniste ad aver intervistato il Papa. E poi L’Abramo del XXI secolo a firma del vaticanista Piero Schiavazzi. La rivista ospita inoltre “Voci di donne”, per una Chiesa verso la parità, con le riflessioni di Liliana Segre in “Il dovere di non restare indifferenti”. Non mancano gli approfondimenti artistico-culturali sulla Basilica di San Pietro e le esperienze dei pellegrini in questo anno giubilare.