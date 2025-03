Il cordoglio del Papa per l'alluvione in Argentina, in preghiera per le vittime

Francesco invia dal Policlinico Gemelli un telegramma a monsignor Alfonso Azpiroz Costa, O.P., arcivescovo di Bahía Blanca, la città a 650 km da Buenos Aires colpita da devastanti inondazioni che hanno provocato 16 morti e tre dispersi. Il Pontefice assicura la sua vicinanza ai familiari delle vittime e chiede sostegno per quanti sono impegnati nelle operazioni di soccorso

Dal Policlinico Gemelli, dove è ricoverato dal 14 febbraio, il Papa esprime attraverso un telegramma il suo dolore per la disastrosa alluvione che ha colpito la città argentina di Bahia Blanca, a 650 km da Buenos Aires, la sua terra natale. In un telegramma indirizzato a monsignor Alfonso Azpiroz Costa, O.P., arcivescovo di Bahía Blanca, il Papa si dice “rattristato” dalla notizia della catastrofe naturale che “ha causato tante vittime e danni materiali”. Sono 16 i morti e tre i dispersi, secondo gli ultimi dati, tra cui due sorelline di 1 e 5 anni.

Vicinanza e preghiera

Francesco esprime poi la sua “vicinanza spirituale a tutta la popolazione, pregando il Signore di concedere conforto a quanti soffrono in questi momenti di dolore e incertezza”. Da Dio il Pontefice invoca il sostegno a quanti “sono impegnati nella ricerca dei dispersi e nell’arduo processo di ricostruzione delle aree devastate”. Il Papa affida a Nostra Signora della Misericordia tutti coloro che sono stati colpiti da questa catastrofe e invia la sua benedizione apostolica.

Già questa mattina – riferiva la Sala Stampa della Santa Sede – il Papa era stato informato dell’alluvione che ha colpito il suo Paese e ha espresso la sua vicinanza col pensiero e con la preghiera alle persone colpite.

Danni e vittime

L’alluvione ha devastato le città di Bahia Blanca e Cerri. Le autorità locali sono impegnate nelle operazioni di soccorso, rese difficili dalla quasi completa inondazione dei due centri causata dai quasi 400 millimetri di pioggia caduti nella zona in poche ore tra venerdì e sabato. Si tratta della stessa quantità attesa di solito quasi in un anno intero. Dalla giornata di domenica Vigili del fuoco, Protezione civile, forze di polizia e forze armate sono alla ricerca delle tre persone che mancano all’appello, tra cui le sorelline Delfina e Pilar Hecker, viste per l’ultima volta nei pressi della laguna di Cerri. Ancora impossibile iniziare la conta dei danni vista la difficoltà nel ristabilire i servizi essenziali. Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale.